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31.03.2020 20:10
Проект: В регионах

Вычеты и отсрочки

Власти поддержат бизнес в условиях коронавируса
Текст: Елена Мационг (Салехард) , Александр Шестаков (Пермь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 69(8123)
Заксобрание Пермского края приняло сразу в двух чтениях законопроект по первоочередным мерам поддержки малого и среднего бизнеса.

Согласно закону арендаторам временно снизят плату. Для организаций введут полугодовую отсрочку по уплате авансовых платежей за I и II кварталы 2020 года по налогу на имущество, на транспортный налог. Муниципалитетам рекомендовано ввести точно такую же отсрочку и по уплате земельного налога. Отсрочка также будет предоставлена на платежи для предпринимателей, арендующих недвижимость и землю, находящиеся в краевой и муниципальной собственности. Ставки по упрощенной системе налогообложения с 1 января и до конца 2020 года будут снижены до минимальных значений. Так же власти предложили освободить от имущественного налога предпринимателей, которые работают в небольших помещениях. Они смогут воспользоваться налоговым вычетом на площади торгово-офисной недвижимости в 100 квадратных метров.

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А на Ямале, чтобы поддержать бизнес, обнулили ставки по аренде и в разы понизили налоги. Поддержка коснется около 400 предприятий, на которых работают более 1300 человек. Так, в округе сразу в пять раз уменьшена ставка по упрощенной системе налогообложения по доходам - с пяти до одного процента, в два раза снижена ставка по ЕНВД, с 15 процентов до 7,5. Власти Ямала пошли на фактическое обнуление ставки по аренде государственного и муниципального имущества, в том числе по аренде земельных участков. Вводятся беспроцентные годовые займы до двух миллионов рублей с отсрочкой платежа на шесть месяцев для предпринимателей, которые торгуют продуктами в отдаленных территориях.

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