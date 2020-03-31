Под Красноярском при взрыве газа погиб человек

В Зеленогорске Красноярского края из-за взрыва бытового газа в квартире погиб мужчина, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в следственном комитете по Красноярскому краю и республике Хакасия.

Как рассказали в ведомстве, ЧП случилось сегодня около шести утра по местному времени. В одной из квартир, расположенной на третьем этаже панельной хрущевки на проспекте Мира произошел взрыва газа, что вызвало пожар в доме.

- В результате погиб житель этой квартиры, пока его личность устанавливается, поскольку мужчина арендовал жилье. Из-за пожара повреждены еще две квартиры, их жильцы эвакуированы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются очевидцы, соседи, - прокомментировали в СК края.