Сибирский "скучающий" челлендж рассмешил социальные сети

Культурные и досуговые учреждения Сибири, закрытые на карантин, запустили в социальных сетях флешмоб - чтобы показать, как сильно соскучились по своим посетителям.

Первыми фотографироваться с табличками с надписями "Никто не" начали в Красноярском драматическом театре имени Пушкина. Сотрудники театра выставили в соцсетях снимки с трогательными подписями "Никто не фотает люстры", "Никто не спорит с гардеробщицей", "Никто не просит плечики".

К ним тут же присоединились сотрудники местных музеев и библиотек. Фото "Никто не трогает экспонаты руками", "Никто не гладит оленя", "Никто не сует голову в граммофон" сопровождаются хештегом #Скучающийфлешмоб и собирают лайки сидящих на карантине. Сибирский челлендж развеселил пользователей социальных сетей.

К флешмобу начали подключаться университеты, спортзалы и рестораны. "Никто не приходит пить", "Никто не бьет бокалы", "Никто не тягает штангу", - сетуют скучающие владельцы заведений.

- Студенты и преподаватели присоединились к флешмобу, чтобы показать, как им не хватает учебы и работы в университете, -сообщает пресс-служба НГТУ НЭТИ - Студенты грустят, что не будет "Никакой больше Студвесны", а преподаватели - что "Никто не шумит на лекции", фотограф расстроен, что "Некого больше фотографировать", а маскот университета Йети жалуется, что "С ним никто больше не обнимается".

- Мы тоже очень без вас скучаем, - пишут в ответ интернет-пользователи.- Верим, что скоро встретимся!