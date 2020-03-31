Сибирский "скучающий" челлендж рассмешил социальные сети

Культурные и досуговые учреждения Сибири, закрытые на карантин, запустили в социальных сетях флешмоб - чтобы показать, как сильно соскучились по своим посетителям.
Первыми фотографироваться с табличками с надписями "Никто не" начали в Красноярском драматическом театре имени Пушкина. Сотрудники театра выставили в соцсетях снимки с трогательными подписями "Никто не фотает люстры", "Никто не спорит с гардеробщицей", "Никто не просит плечики".
К ним тут же присоединились сотрудники местных музеев и библиотек. Фото "Никто не трогает экспонаты руками", "Никто не гладит оленя", "Никто не сует голову в граммофон" сопровождаются хештегом #Скучающийфлешмоб и собирают лайки сидящих на карантине. Сибирский челлендж развеселил пользователей социальных сетей.
К флешмобу начали подключаться университеты, спортзалы и рестораны. "Никто не приходит пить", "Никто не бьет бокалы", "Никто не тягает штангу", - сетуют скучающие владельцы заведений.
- Студенты и преподаватели присоединились к флешмобу, чтобы показать, как им не хватает учебы и работы в университете, -сообщает пресс-служба НГТУ НЭТИ - Студенты грустят, что не будет "Никакой больше Студвесны", а преподаватели - что "Никто не шумит на лекции", фотограф расстроен, что "Некого больше фотографировать", а маскот университета Йети жалуется, что "С ним никто больше не обнимается".
- Мы тоже очень без вас скучаем, - пишут в ответ интернет-пользователи.- Верим, что скоро встретимся!
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Пост скучания по нашим посетителям Мы очень грустим без шумных нескучных уроков, без экскурсий и научных игр, без разных, иногда наивных, но всегда важных вопросов. Скучаем и предвкушаем окончание домашнего режима. Ну а пока будем встречаться онлайн, в наших соцсетях. Здесь у нас полезно и уютно – подписывайтесь! ⠀ В День театра, 27 марта, поддерживаем #скучающийфлешмоб, который запустил Красноярский театр Пушкина @sibdrama. И передаём эстафету нашим коллегам из сети ИЦАЭ ⚛ @myatom_kld @icae74 @myatom_rnd @myatom_izh @myatom_murmansk @icae_vrn @icae_astana @myatom_kirov @myatom_world
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Сотрудники музеев по всей России проводят #скучающийфлешмоб и с ностальгией вспоминают время, когда за посетителями нужно было следить. Зато сейчас многие выставки можно посетить виртуально! Фото: Тульский областной краеведческий музей, Музей истории города Улан-Удэ, Красноярский краевой краеведческий музей, Курский областной краеведческий музей, Зеленогорский музейно-выставочный центр #утром24 #москва24 #домалучше #лучшедома #флешмоб #коронавирус #самоизоляция #карантин
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Только хорошие новости для вас. ⠀ Во-первых: мы решили опубликовать в свободном доступе на нашем youtube-канале записи двух антивирусных встреч из серии "Алексей, Алешенька, привет!", принимать по одной или все сразу - решать вам, но мы уверены, что заряд хорошего настроения после просмотра веселых посиделок Алексея Попова с любимыми артистами театра поможет вам пережить этот культурный карантин. ⠀ 📍Первый выпуск проекта с заслуженной артисткой России Галиной Саламатовой и артистом Данилой Коноваловым. ⠀ 📍Предновогодняя встреча, где гостями вечера стали самые главные театральные Дед Морозы и Снегурочки: Дмитрий Корявин, Андрей Киндяков, Георгий Дмитриев, Мария Алексеева, Анна Домникова и Виктория Болотова. ⠀ Во-вторых: посиделки, запланированные на 19 марта мы переносим на 30 мая. Эта встреча будет по-настоящему праздничной, поговорим и споем о любви, женщинах, искусстве. В гости придут Дмитрий Корявин, Георгий Дмитриев, Данила Коновалов и Владимир Абакановский. Никто не уйдет без автографа любимых артистов и фотографии на память. 📍Билеты: ➡www.sibdrama.ru ⠀ Дорогие наши зрители, мы очень любим вас. До встречи после карантина. #скучающийфлешмоб _______ 📍Электронные билеты на sibdrama.ru 📎Справки по тел. 222-38-22 ⠀ #sibdrama #сибдрама #театрпушкинакрасноярск #культураКрасноярья