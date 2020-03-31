В новосибирском аэропорту застряли более 200 граждан Киргизии

В международном терминале новосибирского аэропорта Толмачево с 20 марта живет несколько десятков граждан Киргизии. Авиасообщение между странами прекращено из-за пандемии коронавируса. Когда людей отправят на родину, ясности нет.

У Ирины Степкичевой был обратный билет в Бишкек на 21 марта. Но в авиакомпании ей сообщили, что рейс отменен, и предложили поменять билет на 27-е. Она, конечно, поменяла, но 26 числа Киргизия окончательно закрыла границы, и никакого перелета домой не случилось. Сейчас она боится уезжать из аэропорта и слегка "бунтует" - одна-единственная из почти трех сотен застрявших в Новосибирске граждан Киргизии. Именно после ее заявления консулу "Я объявляю голодовку!" о жильцах терминала начали писать СМИ. Но до "голодовки" Ирины (которой, кстати, после перепалки с консулом занялась полиция) люди уже просидели в закрытом аэровокзале неделю! И продолжают сидеть. При этом они настолько тихие (а может, ослабли?), что их беспокойство выдает только блеск глаз. У отца пятилетней девочки, которая крутится тут же, кажется, вот-вот потекут слезы: через несколько часов в Новосибирской области вводят режим самоизоляции. Значит, им нельзя даже в гостиницу? Значит, ночевать тут с малышкой?..

- У нас семеро детей и три беременные женщины, - рассказывает один из пассажиров. - Одну из них только вчера забрали в комнату матери и ребенка.

- Новосибирск - город транзитный, - объясняет мне консул генконсульства Республики Кыргызстан в Новосибирске Мээримбек Апышов. - Отсюда улетают на родину те, кто работает на Севере и Дальнем Востоке. Раньше было восемь авиарейсов в неделю в Бишкек и столько же - в Ош. Потом сократили до одного в неделю, позже авиасообщение было приостановлено. Сейчас 60-70 человек постоянно находится в аэропорту, где мы тоже постоянно дежурим, остальные пассажиры с нами на связи. Второго апреля число неулетевших граждан Киргизии вырастет до 280. В данный момент решается вопрос об отправке их домой. Идут переговоры об организации чартерного рейса.

Консул говорит, что людей всем обеспечивает диаспора - уроженцы Киргизии организовали двухразовое горячее питание "узникам терминала", помогает и аэропорт. Многих удалось расселить по арендованным квартирам и гостиницам. "Авиакомпания считает, что она ни при чем, кивает на наши власти, - рассказывает Ирина Степкичева. - И я тоже думаю, что наше государство могло бы о нас позаботиться. А нас просто бросили. Сначала нам говорили, что для нас нет тестов. Потом - что нет помещений для карантина... Какие еще найдутся причины?"

Второго апреля число неулетевших граждан Киргизии вырастет до 280 человек

Консул пообещал, что из-за режима самоизоляции в регионе несчастные пассажиры не пострадают и им не придется безвылазно сидеть в аэропорту. Действительно ли это так? "РГ" будет следить за развитием событий.

Между тем

По оценкам МИД Киргизии, в Киргизию из разных стран пытаются вернуться свыше 3,5 тысячи человек. Большинство из них пребывают на данный момент в России, но в целом в список включены граждане республики, находящиеся в 45 странах мира. Непосредственно из РФ в последние дни уже удалось вернуть свыше 1,4 тысячи жителей Киргизии.

Возможность вылета из Новосибирска, как утверждают киргизские дипломаты, пока находится на стадии проработки. Вопросом занимаются как на уровне правительства КР, так и в аппарате омбудсмена республики.

Подготовил Данияр Каримов, Бишкек