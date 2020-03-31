В Приангарье пресекли контрабанду леса на 50 миллионов рублей

Полиция возбудила уголовные дела по факту контрабанды лесоматериалов на сумму более 50 миллионов рублей, сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.

Как рассказали в ведомстве, под подозрением находятся руководители одной из коммерческих организаций, приобретавшие на территории Иркутской области незаконно добытую древесину. Они предоставляли в таможенные органы подложные документы, а затем экспортировали лес через Братский таможенный пост Иркутской таможни. В общей сложности с территории региона было вывезено за границу более 6 тысяч кубометров пиломатериалов.

Сейчас возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов).