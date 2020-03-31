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31.03.2020 09:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сибири популяция клещей оказалась под угрозой

Текст: Наталья Граф
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Томские ученые заявили, что ранний паводок может негативно сказаться на популяции клещей и привести к гибели части вредителей.

В этом году зима и весна в Сибири бьют температурные рекорды. Начало марта оказалось аномально теплым.

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- Если весна выдастся "дружная" и таяние снега будет быстрым, для клещей могут сложиться неблагоприятные условия, - говорит профессор кафедры зоологии беспозвоночных БИ ТГУ Владимир Романенко. - Если вода будет медленно уходить в почву, часть особей просто погибнет. Переувлажнение, как и излишняя сухость, для клещей крайне нежелательны.

Однако если весна затянется, то паукообразным такие условия пойдут только на пользу и их численность, наоборот, станет выше.

Как отмечают ученые, новые очаги клещевых инфекций появляются и в результате неправильных действий человека по отношению к бездомным животным. Бродячие кошки и собаки выступают главными разносчиками клещевых инфекций в городе.

Общество Наука Общество Природа Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

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