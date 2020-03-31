Сотрудники МЧС проводят для школьников онлайн-уроки безопасности

"В то время, когда дети проводят большую часть времени дома, профилактика соблюдения правил обращения с электроприборами и другими источниками огня приобретает особую актуальность. Предупреждение рисков пожаров по причине неосторожного обращения ребенка с огнем - обязанность взрослых", - отметил директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

По его словам около 40 процентов происшествий происходит из-за детской шалости.

С начала нерабочей недели спасатели совместно с управляющими компаниями в частном жилом секторе и многоквартирных домах распространяют памятки на противопожарную тематику.

Так, например, в режиме видеоконференцсвязи сотрудники Госпожнадзора в Чечне рассказывают учащимся об основных причинах возникновения пожаров в быту, а также пошаговых действиях в случае их возникновения.

Также уроки безопасности могут транслироваться в прямом эфире на официальных страницах чрезвычайного ведомства и учебных заведений.

Особое внимание родителей необходимо обратить на организацию безопасного домашнего учебного места ребенка. Взрослые должны проводить беседы с детьми по соблюдению правил пожарной безопасности, в том числе при использовании бытовых приборов и компьютерной техники, а также оградить несовершеннолетних от шалостей с огнем, убрав в недоступное место спички и зажигалки.