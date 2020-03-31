На Ставрополье ввели режим самоизоляции граждан

Власти Ставропольского края приняли решение ввести режим самоизоляции для большинства жителей в регионе. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Владимир Владимиров.

- Сегодня, 31 марта, с 22:00 мы вводим обязательный режим домашнего нахождения без права покидать дом. Он продлится до 6 утра 6 апреля, - говорится в сообщении главы края.

Владимиров также добавил, что в это время временно остановят транспорт между муниципалитетами. Покидать дома можно только при крайней необходимости для обращения за неотложной помощью, поездок на работу или походов в магазин или аптеку.

- Это необходимые условия, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. И не допустить резкого подъема заболеваемости, - заявил губернатор.

Ограничения не коснутся правоохранителей, спасателей, представителей органов связи и власти. Кроме того, перемещаться разрешат тем, у кого есть специальный пропуск. Региональные власти также пообещали, что в ближайшее время сообщат подробности о вводимых мерах, а также то, как именно будет регулироваться самоизоляция граждан.

Сейчас на территории Ставрополья официально подтверждено шесть случаев заражения коронавирусом. Еще восемь человек находятся под подозрением, их анализ переданы для исследований.