На Ставрополье ввели режим самоизоляции граждан

Новости

В Британии разразился скандал из-за запрета продажи шоколадных пасхальных яиц 14:58
Авиакомпании отменят более половины рейсов в Симферополь 14:52
Мосгорсуд утвердил передачу органам опеки девочки, живущей в медцентре 14:49
Дептранс Москвы проведет экскурсию в ситуационный центр 14:45
В Туве зафиксирован подземный толчок 14:40
В России приостановят регистрацию браков 14:38
В Хакасии на осужденного завели дело за призывы к терроризму 14:37
Кубань первой среди регионов России введет карантин 14:36
В ЕАО у трех человек из одной семьи диагностировали коронавирус 14:35
В Бурятии ввели режим полной самоизоляции 14:34
Врач объяснил, почему коронавирус переключился на молодых 14:29
В работе Amazon возможны серьезные сбои из-за заражений сотрудников 14:25
Из-за закрытия аэропорта в Ливане начался банковский кризис 14:25
Россиян будут уведомлять о нарушении карантина по смс 14:25
Австрия вводит с 1 апреля обязательное ношение защитных масок 14:22
На севере Германии перестали принимать пациентов в дома престарелых 14:21
Умер заразившийся коронавирусом актер Виктор Дашкевич 14:14
"Яндекс.Такси" выделил машины для скорой помощи в Казани 14:13
Определено время первого полета многоразового гиперзвукового планера 14:12
В Псковской области отменили общественные богослужения 14:04
Кабмин Испании отправил армию патрулировать улицы на время карантина 14:02
Мужчина на три дня самоизолировался в машине из-за коронавируса 14:02
Министр просвещения ответил на вопрос, будут ли дети учиться летом 13:44
Ростех отправит аппараты ИВЛ в десять регионов 13:39
В Прикамье должника пригласила на "свидание" девушка-пристав 13:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
31.03.2020 13:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Ставрополье ввели режим самоизоляции граждан

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

Власти Ставропольского края приняли решение ввести режим самоизоляции для большинства жителей в регионе. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Владимир Владимиров.

- Сегодня, 31 марта, с 22:00 мы вводим обязательный режим домашнего нахождения без права покидать дом. Он продлится до 6 утра 6 апреля, - говорится в сообщении главы края.

Фото: Сергей Михеев/РГ
В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

Владимиров также добавил, что в это время временно остановят транспорт между муниципалитетами. Покидать дома можно только при крайней необходимости для обращения за неотложной помощью, поездок на работу или походов в магазин или аптеку.

- Это необходимые условия, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. И не допустить резкого подъема заболеваемости, - заявил губернатор.

Ограничения не коснутся правоохранителей, спасателей, представителей органов связи и власти. Кроме того, перемещаться разрешат тем, у кого есть специальный пропуск. Региональные власти также пообещали, что в ближайшее время сообщат подробности о вводимых мерах, а также то, как именно будет регулироваться самоизоляция граждан.

Сейчас на территории Ставрополья официально подтверждено шесть случаев заражения коронавирусом. Еще восемь человек находятся под подозрением, их анализ переданы для исследований.

Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Распространение коронавируса COVID-19 РГ-Видео

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Под действие налогов на процентный доход не попадут зарплатные счета
Собянин: Москвичи на три месяца освобождаются от взносов на капремонт
Госдума поддержала повышение оплаты больничных до уровня МРОТ
В России 26 регионов ввели режим самоизоляции
Как подготовиться к онлайн-обучению
Чем карантин отличается от самоизоляции