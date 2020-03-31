На сейсмическое микрорайонирование Махачкалы необходимо около полутора миллиардов рублей. Эти деньги власти Дагестана намерены просить в федеральном бюджете.

Территория республики располагается в сейсмически опасной зоне, следовательно, микрорайонирование дагестанских городов должно проводиться каждые десять лет. Таким образом специалисты получают расчетные значения сейсмичности, необходимые для оценки риска и принятия правильных проектных решений с целью минимизации последствий землетрясений.

Последняя карта сейсмического микрорайонирования Махачкалы была составлена более 30 лет назад. За это время число жителей города выросло почти до миллиона, а столица Дагестана стала самым бесконтрольно застраиваемым населенным пунктом на юге страны. В администрации муниципалитета заявляют о более 300 фактах незаконного строительства. Судами приняты решения о сносе многих объектов.

Тысячи махачкалинцев живут в домах-фантомах, построенных с нарушениями градостроительных норм. Случись сильное землетрясение - и катастрофических последствий не избежать. Самое мощное землетрясение в Дагестане с эпицентром в Буйнакском районе произошло 14 мая 1970 года. Девятибалльные толчки нанесли сильный урон городам и селам. В тот день были полностью разрушены 22 населенных пункта, около 250, в том числе Махачкала, пострадали частично. Погиб 31 человек, 45 тысяч остались без крова.

Сейсмическое районирование Махачкалы займет около трех лет и потребует немалых средств, которых в бюджете региона нет. Начальник управления госстройнадзора минстроя РД Мурад Омаров рассказал корреспонденту "РГ", что в рамках реализации программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" Дагестан в 2017-2019 годах получил субсидии на сумму один миллиард 151 миллион рублей. На эти деньги в 2018 году построили три детских сада и школу на 500 мест. Тогда же началось возведение еще четырех школ на 1110 мест и двух детсадов на 380 мест, соответствующих требованиям сейсмобезопасности. Часть уже построена, остальные введут в эксплуатацию в этом году.

При этом качество строительных материалов и их соответствие тем требованиям, которые необходимо соблюдать в условиях высокой сейсмичности, проверяет государственный строительный надзор.

- Арматура, кирпичи, другие стройматериалы, которые вызывают подозрение, направляются госстройнадзором в лабораторию на исследование. После проверки выдаются сертификаты об их соответствии ГОСТам, - рассказал Мурад Омаров.

В Гильдии строителей СКФО предлагают сформировать реестр добросовестных производителей материалов, выпускающих продукцию с соблюдением всех требований технического регламента. По словам руководителя гильдии Али Шахбанова, многие подрядчики, чтобы снизить затраты, при попустительстве застройщиков часто используют низкокачественные материалы. Соблюдают нормы лишь тогда, когда выполняют муниципальный или государственный заказ.

При этом отсутствует законодательное регулирование негосударственной экспертизы в строительной отрасли. По словам Шахбанова, с правовыми проблемами, порожденными этой ситуацией, сталкиваются многие компании. Сейчас при гильдии создается экспертный центр.

- Сегодня ни один судебный спор, для разрешения которого требуется наличие специальных знаний, не обходится без того, чтобы стороны не представили результаты внесудебной экспертизы - заключение специалиста. И рынок наводнен сомнительными экспертами, целью которых является лишь извлечение прибыли. Их заключения по одному и тому же вопросу противоречат друг другу, что осложняет и затягивает разрешение спора между строительными организациями и надзорными органами, - сетует Али Шахбанов.

В формирующийся при гильдии экспертный центр войдут высококвалифицированные специалисты, имеющие профильное образование и опыт работы в отрасли. Как полагает Шахбанов, они смогут давать профессиональные и объективные заключения.

Проблема низкой сейсмостойкости зданий связана с еще одним нюансом. Заведующий кафедрой архитектурно-строительного факультета Дагестанского государственного технического университета Абакар Абакаров отмечает, что большую опасность представляют дома, построенные либо без проектов, выполненных в соответствии с нормами, либо возведенные до 2000-х годов, то есть имеющие дефицит сейсмостойкости. В 2000-м же новые карты сейсмического районирования ОСР-97 были включены Госстроем России в Строительные нормы и правила в раздел "Строительство в сейсмических районах". В них уточнялись характеристики работ в условиях повышенной сейсмичности.

В Дагестане же много объектов незавершенного строительства, начатых десятилетия назад.

- Сейчас в селах республики более 100 объектов, требующих безотлагательного вмешательства. Идет их инвентаризация, после чего мы планируем определиться со способами их завершения, - сообщил директор ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Магомед Юсупов.

Он добавил, что сложность заключается не только в нехватке средств, но и в необходимости детально изучить проекты прошлых лет, поскольку многие из них не отвечают современным строительным нормам.

После проверки всей региональной "незавершенки", специалисты должны определить, какие здания соответствуют требованиям сейсмической безопасности. Их разрешат достроить.

На данный момент сотрудники дагестанского минстроя совместно с сотрудниками ГАУ РД "Сейсмобезопасность" провели техническо-инструментальное обследование незавершенных объектов на территории Махачкалы и Бабаюртовского района.

"В Махачкале проверили республиканский наркологический диспансер с реабилитационным центром на 25 коек, оценили возможность продолжения дальнейшего строительства. Обследование показало, что бетонные конструкции в удовлетворительном состоянии и соответствуют проектным значениям. Принято решение сохранить фундамент объекта и включить диспансер в республиканскую инвестиционную программу", - рассказали в министерстве.

Представитель ведомства добавил, что в первую очередь обследуют сооружения с высокой степенью готовности. Из 146 объектов, которые числятся за минстроем РД, 80 получили предварительное положительное заключение, на остальных проверка продолжается.