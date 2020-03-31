В КЧР из-за COVID-19 запрещены поездки на автобусах между городами

В Карачаево-Черкесии указом главы республики в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции приостановлена работа автовокзалов и автостанций. До особого распоряжения также приостановлена деятельность общественного транспорта межмуниципального сообщения.

Исключением, как сообщает пресс-служба главы КЧР, распространяется только на такси.

Предприятиям, деятельность которых не приостановлена из-за режима самоизоляции, необходимо самостоятельно организовать трансферт сотрудников от места жительства до работы. Муниципалитетам поручено также оптимизировать пассажирские перевозки в городах и райцентрах.

Ранее в регионе были усилены меры санитарно-эпидемиологической безопасности на пунктах въезда в Карачаево-Черкесию. Всем въезжающим на территорию республики проводится дистанционная термометрия, а при необходимости - врачебный осмотр.