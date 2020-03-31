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31.03.2020 16:15
Проект: В регионах

Местные начинают и выигрывают

Что показал "рейтинг регионального протекционизма", проведенный Счетной палатой РФ
Текст: Ульяна Вылегжанина (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 68(8122)
Две трети региональных бюджетных контрактов достались в прошлом году поставщикам из "домашних" субъектов РФ. В Северо-Западном федеральном округе наиболее активно с местным бизнесом работают власти Санкт-Петербурга, Поморья, Калининградской и Вологодской областей, наименее активно - НАО, Ленинградской области и Новгородчины. Свод данных, получивший название "рейтинг регионального протекционизма", проанализировала Счетная палата РФ.

Однако эксперты полагают, что говорить о протекционизме, то есть о политике защиты внутреннего рынка через систему ограничений для внешних поставщиков, в данном контексте некорректно. Если игроки из "домашнего" региона честно выигрывают большинство торгов, возможно, определенную роль здесь играют успешная система поддержки предпринимателей и развитая бизнес-инфраструктура. Такой опыт, не имеющий отношения к антиконкурентным действиям, наоборот, необходимо тиражировать.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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"Рейтинг регионального протекционизма" формируется ежегодно начиная с 2014-го. Именно тогда заработал закон о контрактной системе в сфере закупок (44-ФЗ). В общем объеме аукционов и торгов выделяются внутренние контракты - то есть те, которые были заключены между заказчиками и поставщиками из одного региона. Аналитика представлена в двух разрезах: по количеству договоров и по общей стоимости работ.

- Безусловно, для регионов, имеющих развитую экономику и развитую сеть поставщиков в различных отраслях, большая доля внутренних контрактов не является чем-то странным, - комментирует ситуацию руководитель проекта "Открытые данные" Счетной палаты Иван Бегтин. - Однако для тех субъектов, которые существуют преимущественно за счет федеральных субсидий, подобная ситуация может свидетельствовать, скорее, об отсутствии конкуренции и избыточности механизмов протекционизма.

Реже всего с региональными исполнителями работали два субъекта СФЗО - Ленинградская область и НАО. Там местным компаниям досталось 31,8 процента и 7,1 процента от общего количества контрактов соответственно. Если говорить об общей стоимости контрактов, наименее активная работа с местными игроками была зафиксирована также в Новгородской области. Новгородским предпринимателям досталось только 29 процентов областных средств, разыгранных на торгах.

Лидером среди субъектов СЗФО по доле региональных закупок, которые выиграли местные поставщики, ожидаемо стал Санкт-Петербург. Этот показатель составил в городе на Неве 76 процентов. Декан факультета дополнительного профессионального образования Северо-Западного института управления РАНХиГС Лариса Каранатова признается: ее удивило бы, если бы местные поставщики остались в Северной столице в меньшинстве.

Ведь в таком экономически сильном субъекте РФ, как Санкт-Петербург, развиты все направления предпринимательской деятельности. И это логично, что местная компания, владеющая собственной инфраструктурой на территории города, может исполнить контракт по более выгодной цене, чем ее конкурент из другого региона.

- Поэтому мне, если честно, само название рейтинга - "рейтинг регионального протекционизма" - кажется не совсем корректным. Региональный протекционизм как политическое и экономическое явление имел место в нашей стране задолго до вступления в силу 44-ФЗ, когда субъекты РФ и муниципалитеты своими нормативно-правовыми актами вводили преференции для местных компаний и ограничения для сторонних поставщиков. Как тогда, так и сейчас подобные региональные законы и распоряжения входят в противоречие с Конституцией РФ и федеральным законодательством. И если у контрольно-надзорных органов существуют подозрения, что региональный заказчик необоснованно отдал победу региональному подрядчику, такие ситуации разбираются индивидуально. Если факт нарушения подтверждается, чиновник несет наказание. Но называть протекционистской политику регионов, создающих на своих территориях условия для развития бизнеса, для участия предпринимателей, в том числе малых, в госзакупках, - в корне неверно, - сообщила эксперт.

Фото: Евгений Самарин/РИА Новости
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Что касается Ленобласти и НАО, продемонстрировавших самую низкую в стране долю контрактов, переданных местным поставщикам, ситуация объясняется географическим положением этих субъектов РФ. В Ленобласти более половины закупок выиграли поставщики из Петербурга, в НАО - из Архангельской области, в состав которой входит округ.

А вот тот факт, что в числе территорий, наименее активно работающих с местными поставщиками, оказалась Новгородская область, новгородских предпринимателей удивил и расстроил. В регионе функционируют сильные бизнес-сообщества, готовые взяться за исполнение бюджетных контрактов или стать субподрядчиками крупных компаний из других регионов.

- Разумеется, область не имеет права предоставлять какие-то преференции местным поставщикам, и мы, ратуя за развитие рыночной экономики, о таких преференциях и не просим, - подчеркивает председатель Союза предпринимателей Новгородской области Дмитрий Койков. - Но создавать условия для участия предпринимателей в закупках регион не только может, но и должен.

Госфонды и контрольные органы Счетная палата Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ненецкий АО СЗФО Новгородская область СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Архангельская область СЗФО Калининградская область

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