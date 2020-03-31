Из-за теплой зимы паводок начнется в СЗФО раньше, чем обычно

Субъекты Северо-Запада готовятся к весеннему половодью. Прошедшая зима во многих регионах страны была аномально теплой, поэтому паводки, согласно ожиданиям специалистов, будут ранними и сложными. Какие муниципалитеты могут оказаться под водой, как власти намерены бороться с предстоящими природными катаклизмами, выясняла корреспондент "Российской газеты".

В пик весеннего половодья, если процесс интенсивного таяния снега будет сопровождаться обильными осадками, возможны подтопления прибрежных районов в шести регионах СЗФО.?Список муниципалитетов опубликовал Росгидромет. Речь идет о нескольких десятках населенных пунктов в Архангельской области, НАО и Вологодской области, а также городах Тихвин, Тосно и Любань Ленобласти, поселке Умба в Мурманской области и районе Ильмень-Волховской поймы в Новгородской области (в том числе в Великом Новгороде).

На Вологодчине повышенное внимание к паводку связано с накоплением воды в водоемах осенью. Несмотря на то что зима была малоснежной, общее количество осадков оказалось выше средних значений. Вскрытие льда на реке Сухоне в районе Великого Устюга Росгидромет прогнозирует на 10-15 дней раньше обычного. При этом возможно формирование опасных заторов льда на участках Сухоны и Малой Северной Двины.

- В Вологодской области разработан план превентивных мероприятий, - делится информацией заместитель губернатора Виктор Рябишин. - На реке Сухоне в марте велись работы по пропилу и чернению льда. Всего ледорезные мероприятия пройдут на 140 километрах Северной Двины и 50 километрах Сухоны, чернение - на 15 километрах рек. Подготовлено восемь тонн взрывчатых материалов, сформированы три взрывные группы по восемь человек.

Взрывные работы на реках Великоустюгского района начались 20 марта. Кроме того, в Великом Устюге действуют 10 пунктов временного размещения, они смогут принять 800 человек. На областном и муниципальном уровнях сформировали резервные фонды - в общей сложности более 100 миллионов рублей. При необходимости эти деньги направят на помощь пострадавшим, ликвидацию последствий подтопления, восстановление инфраструктуры и построек.

Сложная паводковая ситуация складывается в текущем году и в Новгородской области. Она связана, помимо теплой зимы, с аномально дождливой осенью и высокой водностью на реках и озерах, сообщает региональное управление МЧС. Резкий подъем уровней воды в весеннее половодье, по словам специалистов, все же маловероятен.

Но повторений событий осени 2019 года исключать нельзя. Тогда дождевой паводок, пришедший в регион в начале ноября, затронул 15 районов, в зоне подтопления оказались 84 населенных пункта. Только на восстановление дорог муниципалитетам потребовалось 15 миллионов рублей.

В Поморье, по словам главы агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты региона Александра Уварова, паводок в этом году будет нетипичным. Повлияли и теплая зима, и процессы замерзания рек и накопления снега в центральной части области. Специалисты прогнозируют: движение льда по Северной Двине в районе Котласа может начаться на две недели раньше привычного срока - с 3 по 7 апреля.

- Риск проявления связанных с ледоходом и паводком неблагоприятных явлений, как и в прошлые годы, возможен в 12 населенных пунктах области, - отмечает замруководителя регионального агентства противопожарной службы и гражданской защиты Андрей Буланов.

Сейчас в области создали оперативную группу и разработали комплексный план противопаводковых мероприятий. Документ предусматривает регулярное обследование ледового покрова основных архангельских водных артерий. На участках, где существует опасность образования заторов, пройдут ледорезные и взрывные работы. В устье Северной Двины будут работать ледоколы.

Как и в Вологодской области, в Поморье сформировали резервный фонд на случай ЧС - 275 миллионов рублей. Кроме того, в заречных и островных муниципалитетах, с которыми в период ледохода нарушается транспортная связь, создали запасы продовольствия, товаров первой необходимости, медикаментов, горюче-смазочных материалов.

Прямая речь

Евгений Зиничев, глава МЧС России:

- Обращаю особое внимание на подготовку диспетчеров единых дежурно-диспетчерских служб. Именно они до подхода главных сил, до совещаний любого уровня принимают решения, в том числе по информированию. Эти люди должны быть профессионально подготовлены, знать алгоритмы своих действий.