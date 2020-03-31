Корреспондент "РГ" отправилась в магазин в то время, когда его должны посещать пенсионеры - с 9 до 11 утра. Что она там увидела?

Петрозаводск находится на карантине. Всех граждан призывают сидеть дома и как можно реже выходить на улицу. Особенно это относится к людям старше 60 лет. Для них даже ввели особый режим - посещение продуктовых магазинов в утренние часы. До и после этого времени торговые заведения обязаны проводить дезинфекцию и уборку.

Перед выходом в магазин решила как-то себя обезопасить. Маски у меня нет и купить ее проблематично. Совсем недавно объявили, что они поступили в продажу только в три аптеки в разных концах города. Но их быстро раскупили. Поэтому завязалась шарфом поплотнее, надела перчатки и решила не подходить к другим пешеходам ближе чем на полтора метра.

Утренний Петрозаводск встретил меня солнцем и безлюдьем, так что дистанцию и не пришлось соблюдать. На улицах были только рабочие в оранжевых жилетах, занимающиеся уборкой территории. В ближайшем магазине у входа висит объявление: с 9 до 11 часов обслуживают только людей старше 60 лет. Никакого ажиотажа. Все спокойно, товары лежат на полках.

Сразу направилась к стеллажам с гречкой, на которую в последнее время так покушались горожане. Лежит. И мука, и макароны, и сахар, и туалетная бумага...

Что касается выбора продуктов, то здесь он такой, как и всегда. Никакого дефицита не наблюдается

У кассы не заметила обозначений на ограничения покупателей одного от другого.

- Нам о таком требовании не говорили, - ответила продавщица в маске.

В популярной пекарне горожан старше 60 лет также обслуживают только до 11 часов. Если они зайдут попозже, продавцы попросят показать паспорт. Как говорят, никого не хотят обидеть и напомнить о возрасте, но это требование властей республики и его нужно выполнять.

В большом супермаркете процесс по борьбе с коронавирусной инфекцией организован более организованно. В магазине постоянно обрабатывают тележки и корзины.

Можно воспользоваться специальными полиэтиленовыми перчатками, выбирая овощи и фрукты.

Кроме того, несколько раз, пока была в супермаркете, звучали объявления по громкой связи о том, что нужно соблюдать дистанцию друг от друга в полтора метра. Все кассиры работали в перчатках и в масках. Хотя, как призналась кассир Анна, очень трудно целую смену сидеть в маске.

- А покупатели часто приходят в масках?

- Редко. Говорят, что у нас в Карелии пока никто не заболел.

Что касается выбора продуктов, то здесь он такой, как и всегда. Никакого дефицита не наблюдается. Правда, все же людей значительно меньше. И с 9 до 11 часов обслуживают не только пенсионеров.

Соглашусь, распределить покупательские потоки в рамках огромного магазина нелегко. Остается надеяться только на сознательность.

В администрации городского округа мне пояснили, что магазинам рекомендовали регулярно дезинфицировать тележки и ручки дверей, не допускать очередей и обеспечить бесперебойную поставку товаров.

Кроме того, предупреждать покупателей о необходимости соблюдать дистанцию. А на прилавках должны быть наиболее востребованные покупателями товары.