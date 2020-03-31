Корреспондент "РГ" стала волонтером на время пандемии коронавируса

В Петербурге введен режим самоизоляции - нельзя покидать квартиру без жизненно важной необходимости. И если для большинства горожан эта мера носит рекомендательный характер, то людей старше 65 лет постановление городского правительства напрямую обязывает оставаться дома как минимум до 14 апреля.

Хорошо, если есть семья - дети и внуки, которые сбегают в магазин и аптеку. Одинокие же пенсионеры оказались в сложном положении - как быть, если холодильник опустел, а конца опасному периоду не видно? По официальным данным, в Петербурге живут 37 тысяч одиноких людей старше 65-ти. На помощь к ним приходят волонтеры проекта #Мывместе - "Акция взаимопомощи во время пандемии коронавируса".

Я решила присоединиться.

Сертификат, бейдж, жилетка

В рамках "коронавирусного проекта" добровольцы помогают тем, кто старше 65-ти, не нарушать самоизоляцию. С помощью волонтерской службы можно решить вопрос с доставкой продуктов, лекарств и товаров первой необходимости.

Стать волонтером несложно. Прежде всего нужно зарегистрироваться на сайте "Добровольцы России". Затем пройти онлайн-обучение - просмотреть ролики о принципах волонтерства. Темы - от основ регулирования добровольческой деятельности до профилактики выгорания. Занимает около полутора часов. После успешной сдачи итогового теста становлюсь обладателем сертификата волонтера №87334. Одновременно мне приходят приглашение в группу петербургских волонтеров "ВКонтакте" и более предметная инструкция.

Последний шаг - визит в Центр городских волонтеров на Васильевском острове за аккредитацией и жилеткой добровольца. Здесь людно: нежные студентки, хипстерского вида юноши, солидные мужчины, деловые женщины средних лет. Люди разных возрастов и социальных групп заполняют анкеты, фотографируются на бейджи и очень хотят быть полезными: "Отметьте в базе, у меня есть машина, могу выезжать к пенсионерам в отдаленные районы", "А я не всегда могу ходить на вызовы, но готова помогать онлайн или на телефоне"… Здесь же несколько девушек-операторов, принимающих звонки. Телефонов несколько, и все они не умолкают ни на минуту.

Процесс устроен так. Пенсионер, которому нужны продукты или лекарства, оставляет заявку, позвонив на общероссийскую линию. Она перенаправляется в региональный штаб. Координаторы районных групп размещают адреса поступающих заявок в общем чате. Волонтеры их разбирают, созваниваются с пенсионерами и уточняют, что именно нужно купить, в каком магазине, по какой цене, договариваются о передаче денег. Некоторые умеют переводить нужную сумму на карту, большинство предпочитают отдавать наличными. Теоретически на выполнение заявки дается двое суток, но все стараются помочь старикам поскорее и обычно справляются за пару часов. Отработав, коротко отчитываются координатору, приложив фото чеков.

Фото: Сергей Николаев / РГ

Пироги и кусочек сыра

Адрес первой заявки - недалеко от моего дома, буквально на соседней улице. Геннадий Сергеевич диктует по телефону длинный список покупок обстоятельно и с удовольствием, рисуя свой привычный маршрут, по которому явно соскучился:

- Вначале зайдите в аптеку возле Аларчина моста за лекарствами, потом - в "Лавку пекаря" за пирогами с мясом и капустой, дальше "Дикси" - там купите яйца, сахар, другие базовые продукты. А напоследок, Женечка, я вас попрошу заглянуть в магазинчик возле кирхи, знаете? Там продается лучший в городе сыр "Маасдам"…

Через сорок минут я стою у двери Геннадия Сергеевича. В медицинской маске и перчатках. Пакеты с покупками ставлю на пол, сверху кладу конверт с чеками и сдачей с оговоренной суммы. Нажимаю кнопку звонка и делаю два шага назад - правила предписывают свести контакты к минимуму. Дверь открывает невысокий интеллигентный мужчина в толстых очках. Искренне радуется продуктам, пытается отблагодарить шоколадкой и немножко обижается, когда я наотрез отказываюсь.

Вскоре Геннадий Сергеевич перезванивает. Еще раз говорит спасибо и приглашает просто поболтать и выпить чаю, "когда все это закончится".

Бабушка и внучка

"Людмила Иосифовна, нужны продукты", - гласит следующая заявка.

- Сразу предупреждаю, денег нет. Я готова принять только безвозмездную помощь, - сходу огорошивает женщина. - Видите ли, я одна ращу четырехлетнюю внучку. Пенсия будет только восемнадцатого апреля, а в кошельке осталась тысяча рублей.

- У вас есть хоть какие-нибудь продукты?

- Крупы, консервы есть. Многого не хватает, но от голода пока не умираем. Вы можете предложить нам что-нибудь бесплатно? Если нет, вычеркните мой номер и забудьте.

Координатор рекомендует дать пенсионерке телефон городского Центра организации соцобслуживания - там проконсультируют насчет возможных вариантов поддержки. В сферу деятельности волонтеров финансовая помощь не входит. Я перезваниваю, диктую номер и потом еще долго думаю о бабушке, потратившей все деньги на запас продуктов, чтобы вместе с маленькой девочкой пересидеть сложные времена в квартире где-то неподалеку от Медного всадника.

Фото: Сергей Николаев / РГ

Буханка хлеба

- Мне бы только хлеба, - смущается таким несерьезным заказом Игорь Викторович. - Понимаете, продуктов-то для самоизоляции я накупил, но ведь хлебом впрок не запасешься. А так хочется белого свеженького… И еще, извините, вдруг вы знаете где раздобыть не в нарезке, а буханкой, от которой можно - как прежде, помните? - отрезать ножом ломоть, чтобы корочка хрустела и крошки сыпались, а?

Когда я привожу хлеб (не сразу, но все-таки нашла цельную буханку - очень хотелось порадовать пенсионера), Игорь Викторович, оказавшийся крупным, широкоплечим седовласым мужчиной, как-то по-детски просит:

- А можно я с вами на улицу выйду?

- Нет, - проявляю принципиальность. - Мы работаем, чтобы вы оставались в квартире. Пожалуйста, берегите себя и будьте здоровы.

Вечером в волонтерский чат приходит сообщение от районного координатора: "На данный момент все заявки отработаны. Спасибо всем за насыщенный день и активное участие!".

И следом еще одно: "Ребята, не работайте на износ. Волонтерство - это не один день каторжной работы, это перспектива на долгий срок. Непонятно, как долго продлится такая эпидемиологическая обстановка. Вы нам нужны!"

Контакты

Оставить заявку на получение волонтерской помощи можно по телефону 8-800-200-34-11, а также с помощью мобильного приложения "ОНФ.Помощь".

"Центр организации социального обслуживания" в Санкт-Петербурге: (812) 576-05-76.

Новая справочная служба системы социальной защиты населения для петербуржцев старше 65 лет: (812) 241-20-57.

Прямая речь

Дмитрий Антонов, заместитель руководителя Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга:

- Мы начали работать с 25 марта, и на данный момент в Петербурге в рамках акции взаимопомощи зарегистрировано уже около 900 волонтеров.

Суть волонтерской работы в том, что люди выполняют ее бесплатно, добровольно и в комфортное для них время. Чаще всего наши активисты берут заявки, которые находятся неподалеку. Это удобно: появилось свободное время - можно сходить помочь кому-нибудь, а затем вернуться к своим делам.

Пока сил добровольцев хватает, мы без проблем обрабатываем заявки даже жителей отдаленных окраин. Но новые люди, конечно, нужны. Количество пенсионеров, которые звонят с просьбой о помощи, увеличивается с каждым днем - сами видите, звонки идут непрестанно.