Корреспондент "РГ" стала волонтером на время пандемии коронавируса

Хорошо, если есть семья - дети и внуки, которые сбегают в магазин и аптеку. Одинокие же пенсионеры оказались в сложном положении - как быть, если холодильник опустел, а конца опасному периоду не видно? По официальным данным, в Петербурге живут 37 тысяч одиноких людей старше 65-ти. На помощь к ним приходят волонтеры проекта #Мывместе - "Акция взаимопомощи во время пандемии коронавируса".
Я решила присоединиться.
Сертификат, бейдж, жилетка
В рамках "коронавирусного проекта" добровольцы помогают тем, кто старше 65-ти, не нарушать самоизоляцию. С помощью волонтерской службы можно решить вопрос с доставкой продуктов, лекарств и товаров первой необходимости.
Стать волонтером несложно. Прежде всего нужно зарегистрироваться на сайте "Добровольцы России". Затем пройти онлайн-обучение - просмотреть ролики о принципах волонтерства. Темы - от основ регулирования добровольческой деятельности до профилактики выгорания. Занимает около полутора часов. После успешной сдачи итогового теста становлюсь обладателем сертификата волонтера №87334. Одновременно мне приходят приглашение в группу петербургских волонтеров "ВКонтакте" и более предметная инструкция.
Последний шаг - визит в Центр городских волонтеров на Васильевском острове за аккредитацией и жилеткой добровольца. Здесь людно: нежные студентки, хипстерского вида юноши, солидные мужчины, деловые женщины средних лет. Люди разных возрастов и социальных групп заполняют анкеты, фотографируются на бейджи и очень хотят быть полезными: "Отметьте в базе, у меня есть машина, могу выезжать к пенсионерам в отдаленные районы", "А я не всегда могу ходить на вызовы, но готова помогать онлайн или на телефоне"… Здесь же несколько девушек-операторов, принимающих звонки. Телефонов несколько, и все они не умолкают ни на минуту.
Процесс устроен так. Пенсионер, которому нужны продукты или лекарства, оставляет заявку, позвонив на общероссийскую линию. Она перенаправляется в региональный штаб. Координаторы районных групп размещают адреса поступающих заявок в общем чате. Волонтеры их разбирают, созваниваются с пенсионерами и уточняют, что именно нужно купить, в каком магазине, по какой цене, договариваются о передаче денег. Некоторые умеют переводить нужную сумму на карту, большинство предпочитают отдавать наличными. Теоретически на выполнение заявки дается двое суток, но все стараются помочь старикам поскорее и обычно справляются за пару часов. Отработав, коротко отчитываются координатору, приложив фото чеков.
Пироги и кусочек сыра
Адрес первой заявки - недалеко от моего дома, буквально на соседней улице. Геннадий Сергеевич диктует по телефону длинный список покупок обстоятельно и с удовольствием, рисуя свой привычный маршрут, по которому явно соскучился:
- Вначале зайдите в аптеку возле Аларчина моста за лекарствами, потом - в "Лавку пекаря" за пирогами с мясом и капустой, дальше "Дикси" - там купите яйца, сахар, другие базовые продукты. А напоследок, Женечка, я вас попрошу заглянуть в магазинчик возле кирхи, знаете? Там продается лучший в городе сыр "Маасдам"…
Через сорок минут я стою у двери Геннадия Сергеевича. В медицинской маске и перчатках. Пакеты с покупками ставлю на пол, сверху кладу конверт с чеками и сдачей с оговоренной суммы. Нажимаю кнопку звонка и делаю два шага назад - правила предписывают свести контакты к минимуму. Дверь открывает невысокий интеллигентный мужчина в толстых очках. Искренне радуется продуктам, пытается отблагодарить шоколадкой и немножко обижается, когда я наотрез отказываюсь.
Вскоре Геннадий Сергеевич перезванивает. Еще раз говорит спасибо и приглашает просто поболтать и выпить чаю, "когда все это закончится".
Бабушка и внучка
"Людмила Иосифовна, нужны продукты", - гласит следующая заявка.
- Сразу предупреждаю, денег нет. Я готова принять только безвозмездную помощь, - сходу огорошивает женщина. - Видите ли, я одна ращу четырехлетнюю внучку. Пенсия будет только восемнадцатого апреля, а в кошельке осталась тысяча рублей.
- У вас есть хоть какие-нибудь продукты?
- Крупы, консервы есть. Многого не хватает, но от голода пока не умираем. Вы можете предложить нам что-нибудь бесплатно? Если нет, вычеркните мой номер и забудьте.
Координатор рекомендует дать пенсионерке телефон городского Центра организации соцобслуживания - там проконсультируют насчет возможных вариантов поддержки. В сферу деятельности волонтеров финансовая помощь не входит. Я перезваниваю, диктую номер и потом еще долго думаю о бабушке, потратившей все деньги на запас продуктов, чтобы вместе с маленькой девочкой пересидеть сложные времена в квартире где-то неподалеку от Медного всадника.
Буханка хлеба
- Мне бы только хлеба, - смущается таким несерьезным заказом Игорь Викторович. - Понимаете, продуктов-то для самоизоляции я накупил, но ведь хлебом впрок не запасешься. А так хочется белого свеженького… И еще, извините, вдруг вы знаете где раздобыть не в нарезке, а буханкой, от которой можно - как прежде, помните? - отрезать ножом ломоть, чтобы корочка хрустела и крошки сыпались, а?
Когда я привожу хлеб (не сразу, но все-таки нашла цельную буханку - очень хотелось порадовать пенсионера), Игорь Викторович, оказавшийся крупным, широкоплечим седовласым мужчиной, как-то по-детски просит:
- А можно я с вами на улицу выйду?
- Нет, - проявляю принципиальность. - Мы работаем, чтобы вы оставались в квартире. Пожалуйста, берегите себя и будьте здоровы.
Вечером в волонтерский чат приходит сообщение от районного координатора: "На данный момент все заявки отработаны. Спасибо всем за насыщенный день и активное участие!".
И следом еще одно: "Ребята, не работайте на износ. Волонтерство - это не один день каторжной работы, это перспектива на долгий срок. Непонятно, как долго продлится такая эпидемиологическая обстановка. Вы нам нужны!"
Оставить заявку на получение волонтерской помощи можно по телефону 8-800-200-34-11, а также с помощью мобильного приложения "ОНФ.Помощь".
"Центр организации социального обслуживания" в Санкт-Петербурге: (812) 576-05-76.
Новая справочная служба системы социальной защиты населения для петербуржцев старше 65 лет: (812) 241-20-57.
Дмитрий Антонов, заместитель руководителя Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга:
- Мы начали работать с 25 марта, и на данный момент в Петербурге в рамках акции взаимопомощи зарегистрировано уже около 900 волонтеров.
Суть волонтерской работы в том, что люди выполняют ее бесплатно, добровольно и в комфортное для них время. Чаще всего наши активисты берут заявки, которые находятся неподалеку. Это удобно: появилось свободное время - можно сходить помочь кому-нибудь, а затем вернуться к своим делам.
Пока сил добровольцев хватает, мы без проблем обрабатываем заявки даже жителей отдаленных окраин. Но новые люди, конечно, нужны. Количество пенсионеров, которые звонят с просьбой о помощи, увеличивается с каждым днем - сами видите, звонки идут непрестанно.