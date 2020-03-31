Молодежный театр на Фонтанке пригласил зрителей в интернет

Молодежный театр на Фонтанке запустил дистанционный проект на время карантина.

Как оставаться вместе с любимым театром, не нарушая правил, не выходя из дома?

Ежедневно в социальных сетях театра аудиосказочный проект "Засыпаем с Молодежным". Для своих будущих (а пока еще маленьких) зрителей артисты каждый вечер будут читать знаменитые, исполненные мудрости "Сказки по телефону" Джанни Родари, которые записали заранее. Слушать записи можно будет в 22.00.

1 апреля в 13.00 заслуженный артист России Михаил Черняк, известный озвучиванием персонажей мультсериала "Смешарики", а также проектов студии анимации "Мельница", прочитает со своей непревзойденной интонацией рассказ Набокова "Облако, озеро, башня" - в рамках онлайн-проекта театра "Поговорим о любви" (артисты читают классические и современные литературные произведения о любви).

3 апреля в 15.30 в репертуар театра вернется восточная сказка "Волшебный полет над Багдадом" - в новом формате и обновленном актерском составе. В эфире и на сайте телеканала "Теледом", а также на интернет-ресурсах театра можно посмотреть постановку заслуженного артиста России Сергея Барковского, которую большие и маленькие зрители Молодежного театра не смогли увидеть в дни школьных каникул. Скучающий калиф дорого платит за избавление от тоски-печали: повинуясь колдовской силе, он то пускается в пляс, а то и вовсе превращается в аиста, едва не теряя трон. Но, как и в любой сказке, все заканчивается хорошо, любящие сердца соединяются, а добро побеждает.

5 апреля в 12.00 (и в последующие 24 часа) на интернет-ресурсах театра пройдет трансляция одного из самых громких спектаклей ленинградской сцены начала 1980-х годов. Первую постановку "Дорогой Елены Сергеевны" по пьесе Людмилы Разумовской режиссер Семен Спивак осуществил в 1982 году в ленинградском Театре имени Ленинского Комсомола. Спектакль "пережил" всего 22 показа и был запрещен. Но через несколько лет возродился - сначала в Молодом театре, а затем в Молодежном. В 2007 году специально для фестиваля одной пьесы легендарный спектакль возобновили на один вечер. Спустя почти двадцать лет актеры снова вышли к зрителям в своих прежних ролях. Этой записью Молодежный театр и поделится со зрителями.

Все онлайн-проекты будут опубликованы в группе театра ВКонтакте.