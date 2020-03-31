Состояние озер, находящихся как в черте Санкт-Петербурга, так и близко к нему, оставляет желать лучшего: на берегах мусор, прибрежная растительность - рогоз да тростник - наступает на пляжи, вода не радует. Загрязнение воды - реакция экосистемы на антропогенное воздействие.

Экспансия человека безгранична: это и промышленные стоки, и канализация. До 1977 года в Ленинграде не было очистки сточных вод: все шло в Финский залив. Это в наше время благодаря технологиям очищается до 100 процентов городских стоков. Но загрязнений в донных отложениях накоплено очень много. К тому же вдали от города канализационные стоки порой без должной очистки оказываются в водоемах. Загрязнение приводит к бурному развитию синезеленых водорослей (цианобактерий). Мы сами "подкидываем" им отличную подкормку - азот и фосфор, в избытке содержащиеся в сточных водах. Это по аналогии с азото-фосфорными удобрениями, которые вносят в почву. Из-за цианобактерий вода приобретает мутно-зеленоватый оттенок. Это выделяемые бактериями токсины, по ряду показателей схожие с отравляющими веществами!

Глотать такую воду, тем более пить ее, - опасно. Высокая концентрация цианобактерий может привести и к замору рыбы.

Не на пользу и болезнетворные микроорганизмы, попадающие в воду со стоками. Люди боятся радиации, содержание которой в наших водоемах настолько низкое, что не представляет никакой угрозы, но не замечают очевидного. В водоемах моют машины, берега народ заваливает мусором. Практика бросать мусор в ямы, вырытые вблизи озер, тоже ни к чему хорошему не приводит. Все это гниет, попадает в землю, а затем - в озеро. Опасна и практика самозахвата берегов озер. Водоохранная зона ведь требуется прежде всего для поддержания естественного дренажа, который необходим озеру.

А то, что наши озера все больше зарастают воздушно-водными растениями - рогозом и тростником, тоже является следствием попадания загрязнений, и прежде всего упомянутых азота и фосфора, в водоем. Растения поглощают эти вещества и, погибая, вновь добавляют питательной среды. На следующий год их колония будет еще больше.

Методики ничего не дадут, если человек по-прежнему будет загрязнять акваторию. Выход один: перестать ее загрязнять

Что же делать? Кто-то уповает на то, что донные отложения можно вычерпать, и тогда озеро станет первозданно чистым. Но это не так. При вычерпывании донные осадки попадут в толщу воды, произойдет ее замутнение на продолжительное время и полная разбалансировка экосистемы. Кроме того, в донных отложениях содержатся аборигенные сообщества организмов, участвующие в очищении воды. Мы разрушим места их обитания. У озера на два-три сезона снизится способность к самоочищению.

Есть и другие методики, но и они ничего не дадут, если человек по-прежнему будет загрязнять акваторию. Выход один: перестать ее загрязнять. Не бросать мусор, не мыть машины, очищать стоки. Что касается рогоза и тростника, то нужно скашивать эту водную растительность и "сено" вывозить. В труднодоступных местах - хотя бы зимой, когда будет устойчивый лед.

А вот страхи обывателей по поводу того, что уровень наших озер падает, преувеличены. Уровень стабилен в многолетнем режиме, но может колебаться год от года. Это естественное явление, и каждое озеро имеет свой цикл. Если сейчас уровень упал, то через год, два, три он вернется к прежним значениям или даже превысит их.