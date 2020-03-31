Петербургские больничные клоуны будут навещать детей в режиме онлайн

Артисты команды профессиональных больничных клоунов Санкт-Петербурга "ЛенЗдравКлоун" перешли на удаленный формат работы. Несмотря на то, что больницы сейчас на карантине, они все равно навещают маленьких пациентов. Теперь - в режиме онлайн.

- Сейчас мы особенно нужны детям и их родителям, - говорят сотрудники "ЛенЗдравКлоуна", - ведь поводов для тревоги стало больше.

Чтобы оставаться со своими подопечными в сложной ситуации, артисты запустили регулярные онлайн-трансляции для учреждений, с которыми работали до карантина.

- Не думала, что буду переводить клоунов на удаленку. Наш формат казался мне максимально зависящим от личного контакта, - признается директор "ЛенЗдравКлоуна" Дарья. - Но никогда я не чувствовала нас более нужными. Будто ожили все научные статьи о роли клоунов в снижении тревожности.

- Если бы раньше нам сказали, что весельчаки-клоуны будут показывать представление нашим подопечным по видеосвязи, мы бы точно не поверили. А теперь это возможно, - подтверждают в детском хосписе, где прошла одна из пилотных трансляций. - Клоуны показывали фокусы, кривлялись, веселили пациентов стационара. Получилось необычное интерактивное развлечение. В общем, в бесконтактном шоу есть свои плюсы - заряд положительной энергии и полное отсутствие вирусов.

Сейчас тестирование трансляций онлайн-выступлений клоунов проводится в девяти больницах. Клоуны говорят, что в случае, если выходить в эфир из студии станет невозможно, они готовы веселить детей из дома.

Кстати

Больничные клоуны приглашают любые детские больницы и медицинские учреждения присоединиться к трансляциям. Для этого нужно связаться с "ЛенЗдравКлоуном" по адресу info@lenzdravclown.ru.