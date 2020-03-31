Почему в малых городах возникли сложности с созданием комфортной среды

Редкий малый город или поселок сейчас не пытается получить федеральный грант или не привлекает спонсоров на создание комфортной среды. В презентациях все выглядит красиво: современные детские площадки, велодорожка, подсветка, малые архитектурные формы. Но по факту многие проекты реализуются со скрипом, не становятся точками притяжения для местных жителей и постепенно разваливаются. Почему так происходит, разбиралась корреспондент "РГ".

Два года назад в карельском Медвежьегорске открылся сквер по программе "Комфортная городская среда". Местные жители встретили объект в штыки. На презентациях им показывали современный сквер с арт-объектами, детскими площадками, профессиональным озеленением. Арт-объекты оказались деревянными фигурами сомнительного вида, многие местные жители полагали, что их сделали из пней, выкорчеванных при благоустройстве. Вместо модного полимерного покрытия площадку засыпали щебнем, бордюров не поставили. В итоге многие медвежьегорцы назвали площадку халтурной.

Жители Сортавалы несколько лет назад получили небольшой сквер на набережной, также в рамках программы по комфортной среде. Предполагалось, что в сквере поставят современные беседки, а вдоль набережной пройдет тропинка. Все хорошо, но только тропинку построили по принципу дамбы и в межсезонье территорию набережной перед дамбой топит. Красивые на проектах беседки оказались не востребованы местными жителями.

Очень часто в проектах благоустройства малых городов фигурирует малый бизнес. Самые популярные идеи - открывать сувенирные лавки на набережных и кафе с открытыми террасами на пешеходных улочках. Правда, даже в туристичес-ких Выборге или Изборске домики с сувенирной продукцией работают только по выходным. Но сувенирные лавки в визуализациях присутствуют в Кеми или, например, в Великих Луках, которые, честно говоря, особого наплыва туристов и не испытывают. Опрошенные "РГ" эксперты сходятся во мнении, что многие идеи, которые предлагаются в дизайн-проектах, для малых городов просто не подходят.

Дмитрий Матвеев, руководитель крупного великолукского агрохолдинга, проблему видит в том, что генераторами идей становятся пришлые архитекторы.

- Откуда может знать архитектор или дизайнер в условном Ярославле, каковы потребности жителей Великих Лук? - недоумевает Матвеев.

Бизнесмен констатирует: в Великие Луки, где расположены мощности компании, мало кто хочет ехать, наоборот, местные жители активно мигрируют в Псков, и среда становится одним из факторов, которая делает территорию депрессивной. Бизнесмен планирует создать для жителей конкурс базовых идей по улучшению городской среды. И уже потом эти идеи Матвеев считает нужным передавать профессионалам для проработки деталей.

Елена Крылова, декан факультета дизайна и рекламы университета "Синергия", подтверждает, что проблема отрыва дизайн-проектов от реальной жизни существует. Например, нередко для территорий, где большинство жителей - пенсионеры и люди не ездят на велосипедах, предлагают создать сеть велодорожек. Но узнавать запросы местных жителей Крылова предлагает не через конкурсы проектов среди горожан, а методом профессиональных опросов. Эта технология существует, но применяется редко, ведь главная проблема малых городов и поселков - в деньгах, которых всегда не хватает. И опросы - лишь один из пунктов, на которых чаще всего экономят.

- Нужно запускать программу территориального брендинга, это долгосрочные и затратные проекты, инвесторов надо привлекать на уровне местной, региональной и федеральной властей. Часто все ограничивается замкнутым кругом: герб, логотип, рынок местных мастеров, краеведческий музей, сувениры, кафешки, - отмечает Крылова и подчеркивает: уникального территориального продукта крайне мало, использование штампов в дизайне привело к тому, что для постороннего малые города становятся неотличимы друг от друга.

Использование штампов в дизайне привело к тому, что все малые города становятся неотличимы друг от друга

Есть еще одна сложность - завышенные ожидания. Программы по визуализации способны творить чудеса: депрессивный поселок после нескольких кликов по клавишам превращается в уютный населенный пункт с ровными дорогами, где везде положен асфальт, со свыжевымытыми фасадами и газонами, растущими травинка к травинке. Опытные архитекторы и дизайнеры знают, что в жизни все будет не так, но когда местные жители на общественных слушаниях видят этот проект, им кажется, что в истории поселка с ремонтом главной улицы начнется новый этап. Опрошенные "РГ" эксперты говорят, что нередко завышенные ожидания проявляют и бизнесмены, и местные чиновники. С последними сложнее всего, ведь именно они выделяют финансирование на проект. Антон Кривов, генеральный директор ландшафтно-строительной компании, говорит, что регулярно сталкивается с тем, что средств выделяется недостаточно, а сроки выполнения работ оказываются очень короткими, например, не учитываются многие факторы: погода, качество привезенных на объект растений, наличие стройматериалов. Все хотят как можно быстрее получить среду, как на картинке.

Доцент кафедры дизайна архитектурной среды СПбГАСУ Александр Демин уверен, что здесь все зависит от опыта и компетенций работников муниципалитетов.

- Опытные специалисты понимают, что не стоит испытывать какие-то амбиции при преобразовании небольшой площади. Да, она может притянуть местных жителей, возможно, территорией заинтересуется бизнес, но если в малом городе нет рабочих мест и перспектив, то какой бы красивой ни была пешеходная улица, люди будут уезжать, - констатирует Демин.

Заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ Кристина Ишханова обращает внимание на то, что у дизайн-проектов в принципе нет функций по решению системных проблем малых городов, это локальные документы. Для решения глобальных вопросов существуют верхнеуровневые стратегические документы, именно на их основе впоследствии и создаются градостроительные и архитектурные проекты.

При создании комфортной среды муниципалитеты рассчитывают в первую очередь на ежегодный конкурс Минстроя, позволяющий получить гранты на финансирование проекта, а также на региональные программы. Бизнес-среда воспринимается в основном с позиции малых предпринимателей, открывающих сувенирную лавку на главной площади. Как говорит Ольга Лаврова, менеджер инвестиционно-промышленного холдинга, в нормативах не прописано участие крупных инвесторов. У холдинга есть опыт создания инновационного кластера в городе Гусеве Калининградской области. Лаврова отмечает, что при реализации проекта было налажено четкое взаимодействие с муниципальными и региональными властями, но это единичный проект. Чтобы крупные компании заинтересовались в создании комфортной среды в малых городах, по словам эксперта, важно разработать нормативную базу и предусмотреть льготы для инвесторов.

Ну а что же делать сейчас, пока нормативная база все та же, а текущая экономическая ситуация вгоняет бизнес в тоску? Архитектор Оксана Знова утверждает, что малым городам не имеет смысла ориентироваться на мегаполисы и задавать такую же планку. Обеспечить такую же среду, как в Петербурге, в поселке очень сложно. Но есть вещи, которые можно и нужно внедрять, например, современные пешеходные дорожки могут прижиться практически везде. И зачастую комфорт не требует супернавороченных идей, более того, иногда комфортную среду могут формировать и сами жители, например, благоустраивая придомовую территорию.

Эксперты говорят, что комфортную среду мало создать, за ней нужно еще и следить. Даже самый прогрессивный арт-квартал придет в упадок за три года без должного ухода. Это должны понимать как власти, так и местные жители, тем более что содержание объектов муниципального благоустройства финансируется из местного бюджета.

Тема комфортной среды для российских муниципалитетов относительно новая, не все подводные камни известны. Эксперты сходятся во мнении, что комфортная среда в малых городах необходима, но чтобы результат не разочаровывал, в этом вопросе важно в первую очередь руководствоваться здравым смыслом.