Всемирный день прав потребителей в этом году проходил под девизом "Потребляй рационально!". Такой необычный подход на самом деле весьма актуален в современных условиях.

- Обращение к теме осознанного потребления продиктовано накопившимися глобальными проблемами, - отмечает Всеволод Вишневецкий, председатель Санкт-Петербургской общественной организации потребителей "Общественный контроль". - Среди них - изменение климата, утрата биологического разнообразия, избыточное потребление человечеством всего, включая энергоресурсы, а также проблема переработки мусора.

Ученые подсчитали, что если все пойдет как сегодня, то для складирования отходов мировому сообществу потребуется еще три таких планеты, как Земля.

- Мы живем по принципу "забрать, изготовить, выбросить", - уточняет Вишневецкий. Каждый житель нашей планеты ежедневно производит около одного килограмма отходов. При этом страны с высокими доходами населения, где сконцентрировано 16 процентов жителей планеты, производят 34 процента всего мирового мусора. 35 процентов всех произведенных в мире продуктов идет в отходы. Мы рискуем просто утонуть в этих количествах отбросов: расчеты показывают, что к 2050 году на Земле будет производиться 120 миллионов тонн отходов (сегодня эта цифра - 50).

Каков же выход?

Среди предлагаемых экспертами мер рационализация покупок и природопользования, снижение производства отходов, раздельный сбор мусора и повторное использование товаров. Несмотря на кажущуюся простоту рекомендаций, исполнить их не так-то просто.

Осознанное потребление - это не только рационализация покупок, но и контроль за производимыми отходами

- Потребление является спросом, стимулирующим производство. Вся экономика заточена на ежегодный рост производства, причем немаленький, - говорит Семен Гордышевский, председатель Комитета по экологической, промышленной и технологической безопасности Союза промышленников и предпринимателей Петербурга. - К наращиванию потребления подталкивает нас и реклама, требующая регулярно обновлять машины, смартфоны, телевизоры... А ведь в законе по обращению с отходами четко сформулированы правила. И первое из них - уменьшение образования отходов. Все остальное - утилизация, захоранивание - потом.

Как же можно уменьшить количество отходов?

По мнению Гордышевского, каждому нужно приучиться просто меньше потреблять. Особенно - тех товаров (например, упаковки), которые нужны ровно для того, чтобы донести товар до дома. Он считает, что обучать осознанному потреблению надо со школьной скамьи и тотальным образом.

- В свое время в нашей стране были ликвидированы эпидемии, потому что повсеместно был внедрен регламент грамотного санитарно-гигиенического поведения, - говорит эксперт.

Вдумчивый подход к покупкам для того, чтобы минимизировать вред, наносимый экологии, постепенно и впрямь становится модой. Многие сознательно отказываются от употребления одноразовой посуды, демонстративно покупают вещи в магазине системы секонд-хенд, ходят за покупками только в те магазины, где им предлагают непластиковые или тканевые пакеты. Из этой же серии - отказ от натурального меха или изделий из кожи, сокращение мяса в рационе.

По оценкам международной аналитической компании Nielsen, 41 процент потребителей во всем мире готовы платить больше за органические продукты, 38 процентов - за товары, не наносящие вреда природе.

Российские потребители тоже не стоят в стороне от этих трендов. От товаров в упаковке, которую нельзя переработать, согласны отказаться треть покупателей, а 20 процентов готовы пойти еще дальше - вообще перестать ходить в магазины, которые продают много таких товаров.

Осознанное потребление выражается еще и в отношении к собственно производимым тобой отходам. Их надо не только сокращать, но и толково утилизировать.

Анатолий Голов, сопредседатель Союза потребителей России, утверждает, что к проблеме уменьшения отходов и их грамотной утилизации надо приступать немедленно. Причем на государственном уровне.

К сожалению, Северная столица не может похвастаться своими успехами в этом направлении. В нашем городе, по оценке экспертов, утилизируется всего полтора процента отходов. Это ничтожно малая часть.

- Официального норматива, предписывающего непременно раздельный сбор мусора, в нашем городе нет, - подчеркивает Анатолий Голов. - Есть лишь отдельные инициативы.

Одна из них принадлежит предпринимателю Дмитрию Илюхину. Его предприятие установило в Петербурге сеть пандоматов для сбора пластиковых бутылок.

- Люди очень охотно сдают туда ненужную пластиковую тару, - говорит Дмитрий. - И это при том что закона о залоговой стоимости в нашей стране нет, никаких копеечек за сданную пластиковую посуду они не получают.

Однажды в порядке эксперимента команда "Пандомата" вместе с одной из торговых сетей города в течение нескольких месяцев выдавала за сданный пластик купоны. И количество сданной упаковки увеличилось в разы.

Дмитрий признается, что пока зарабатывать на пластике команде не удается: доходы поступают от косвенных услуг - от аренды, рекламы. Но убежден, что переломить ситуацию удалось бы, если бы этот бизнес ощутил хоть минимальную поддержку властей.

Экономическая заинтересованность в уменьшении и утилизации отходов - единственный работающий стимул, подтверждают эксперты.

Анатолий Голов отмечает:

- Москва уже перешла на двухкомпонентный сбор мусора: там отделяют "чистые" отходы (пластик, бумагу, металл) от "нечистых" (биоотходы). Такая двухкомпонентная система, когда "чистые" отходы жители сбрасывают не в мусорные контейнеры, а в специальные проволочные клетки, уже себя оправдала.

- Наше предложение - сделать так, чтобы те отходы, которые мы разделяем, вывозились бесплатно, - подчеркивает Анатолий Голов. - А платить жильцы обязаны только за вывоз того мусора, что вывозится на свалки в одной общей куче.

"Чистый" мусор впоследствии легко поддается сортировке. А уменьшение за его счет количества органики позволит легче справляться с ней мусорным полигонам.

Что касается опасных отходов (например, тех же батареек), то, по оценкам Союза потребителей, общество должно перейти на систему залоговой стоимости при их покупке. И сделать это следует как можно скорее: ведь одна не утилизированная по правилам батарейка способна отравить вредными веществами целый кубометр земли.