Пандемия и общий ажиотаж оказались на руку бизнесу, занятому изготовлением средств защиты. В Великом Новгороде сегодня два предприятия делают индивидуальные маски. Один цех - петербургская фирма с медицинской продукцией, второй - это новгородское производство, в срочном порядке освоившее выпуск самого востребованного товара.

Основной и единственный крупный производитель именно простых медицинских масок (тип ffp1 респиратор) на Новгородчине - Санкт-Петербургская группа компаний, которая открыла цех в Великом Новгороде. Трехслойные маски делают из материалов на основе нетканых полипропиленовых волокон. Сегодня выпускают более 100 тысяч медицинских масок в сутки, которые сразу отправляют в соседние регионы. Небольшая часть все же остается новгородцам. По данным областного правительства, еженедельно в аптеки поступает около 50 тысяч медицинских масок. Население области - почти 600 тысяч человек.

Моментально создать "с нуля" производство масок невозможно. Даже не медицинских. Вариант - перепрофилировать действующее и подходящее предприятие. Так поступили новгородцы. Еще в 2019 году в Великом Новгороде была создана компания по изготовлению и набивке подушек, матрацев. Не простых, а модных сейчас у жителей Москвы и Санкт-Петербурга - экологических, с природными наполнителями из мха, льняного и конопляного волокна, еловой хвои.

- В феврале мы поняли, что потенциальное направление - средства индивидуальной защиты. У нас был уже действующий цех, 15 промышленных швейных машин, сотрудники, - рассказала "РГ" предприниматель Мария Белкова. - Разработали свою модель маски быстро, но еще месяц потратили на сертификацию и оформление всех документов. Обошлось нам это примерно в два миллиона рублей, но уж 15 марта мы продали первую партию масок - 200 тысяч штук. Это немного, но для вхождения в сети очень перспективно.

Новую маску новгородские бизнесмены позиционируют как средство индивидуальной защиты. Многоразовое и не медицинское. Четырехслойное, тканевое. Во внешний "конверт", который сшит из льняной материи, вкладывается мешочек - хлопковая кассета с природным наполнителем (мох, хвоя, льняное и конопляное волокно). Внешнюю и внутреннюю оболочки можно стирать.

Экомаску шьют из льняной материи, а в мешочек вкладывают природный наполнитель (мох, хвою или волокно)

- Производим мы сегодня 20 тысяч масок в день, но спрос значительно больше. Часть работы уже отдали на аутсорсинг - пошив внешних "конвертов", - рассказал соучредитель компании Владимир Маслов. - Оптовая цена 170-200 рублей за маску, но знаем, что в Москве в розницу они продаются по 350 рублей. Звонят ежедневно и готовы заказать и 100, и 300, и 500 тысяч масок.

Ограничивать производство, продиктованное ситуацией с коронавирусом, новгородские предприниматели не собираются. Уверены, что экомаски будут востребованы ежегодно в период простудных заболеваний. В рекламу и раскрутку бизнеса не вложили ни одной копейки.

Выход для самых паникующих и стремящихся к особой защите - сделать маску самому или заказать в швейном ателье. Защитные маски хенд-мейд впервые стали популярны в 2009 году. Тогда все боялись "свиного гриппа" А (Н1N1). Свои коллекции выпускали дизайнеры. Сейчас таких предложений практически нет.

- Что такое защитная маска? Это подобранная и сшитая в несколько слоев ткань. Самая простая может стоить 10-20 рублей, если делать самой, а заказ портному - это получается уже изготовление образца или партии. Подбор и доставка ткани, заключение договора, раскройка, пошив - средняя цена может быть от 300 до 500 рублей за маску. Но чем больше партия - тем дешевле, - подсчитала владелец ателье Жанна Шитова.

Между тем в аптеках Великого Новгорода новгородских же масок не найти. Ни медицинских по восемь-десять рублей, как были раньше, ни тканевых и многоразовых за 200 рублей. Еще в начале марта на сайтах бесплатных объявлений новгородцы перепродавали упаковки с медицинскими масками с наценкой в два-три раза: по 25-30 рублей за каждую маску или от 1200 рублей за 50 штук. Но в конце месяца и этих предложений нет. Перекупщики успели заработать немного, потому что большого ажиотажа и паники на Новгородчине не возникло.