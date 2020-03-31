С 9 апреля 2020 года вступают в силу правила государственной регистрации аттракционов. Для этого сегмента развлекательного бизнеса документ можно назвать судьбоносным. До недавнего времени не было единой системы контроля за потенциально опасной техникой, которой зачастую пользуются дети. Каждый регион решал проблему по-своему, и чаще всего уже после несчастных случаев.

Теперь каждая карусель, колесо обозрения, башня свободного падения и другие аттракционы должны быть поставлены на учет в органах гостехнадзора по месту установки. Если их будут перемещать, понадобится временная регистрация по месту пребывания. Зарегистрировать объект развлечения надо до его ввода в эксплуатацию - за исключением тех, которые уже работают. Для них установлены переходные периоды в зависимости от степени потенциальной опасности: чем она выше, тем меньше срок. Но времени в любом случае дается достаточно: от 24 до 30 месяцев.

Для регистрации владелец аттракциона должен представить целый пакет документов - от паспорта до страховки гражданской ответственности за причинение вреда пользователям. Если все в порядке, представитель гостехнадзора осмотрит аттракцион: имеются ли правила пользования, средства эвакуации, аптечки, ограждения и так далее.

После успешного прохождения всех процедур владелец аттракциона получит государственный регистрационный знак, который должен будет разместить на видном месте у входа. Все сведения о регистрации аттракционов или отказе в ней будут заноситься в региональную информационную систему.

Привлечь к ответственности владельцев батутных центров удавалось не всегда. Одной из причин было отсутствие нормативно-правовой базы в этой сфере

- Надзор за техническим состоянием и эксплуатацией аттракционов появился совсем недавно, поэтому он вызывает особое внимание со стороны предпринимателей. В Архангельской области полномочия по осуществлению регионального госнадзора возложены на министерство транспорта. Нормативно-правовая база, которая регулирует эту сферу, включает ряд новых документов, - отмечает начальник профильного отдела министерства транспорта Поморья Константин Бажанов.

Региональные органы надзора были определены в 2019 году. Ранее вступил в силу Технический регламент о безопасности аттракционов. В январе 2020-го появились требования к состоянию и эксплуатации техники, изготовленной до выхода регламента. С появлением правил госрегистрации система контроля должна заработать в полной мере, полагают специалисты.

Предприниматели, которые занимаются аттракционами, пока восприняли нововведения спокойно. Бизнес у них в основном сезонный, если речь идет о парках культуры и отдыха. Хотя правила распространяются и на батуты, которые в последнее время активно устанавливались в торгово-развлекательных центрах. Именно эти батутные городки вызывали наибольшее число нареканий в плане безопасности. При этом требования к батутам, в отличие от стационарных механизированных аттракционов, не были четко определены.

В Архангельской области, по данным муниципальных образований, работает 250 единиц аттракционной техники. В силу климатических условий парков с каруселями в регионе немного, и серьезных происшествий с аттракционами в них не отмечалось. Другое дело - батуты в ТРЦ, которые составляют львиную долю подобных развлечений.

- За два года в батутных центрах Архангельска и Котласа получили травмы 49 детей, - приводит данные начальник отдела по исполнению законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Архангельской области Галина Королева. - В 44 случаях был причинен вред здоровью, в том числе тяжкий - компрессионные переломы позвоночника. Один взрослый погиб, получив травму в батутном центре. Причинами несчастных случаев были факты неправильной установки батутов, низкая квалификация инструкторов и предоставление услуг детям без ограничения по росту, возрасту и состоянию здоровья. При этом родители, со своей стороны, не всегда проявляли разумную осмотрительность, отправляя детей на аттракционы, требующие предварительной подготовки.

Привлечь к ответственности владельцев батутных центров удавалось не всегда. Одной из причин было как раз отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей именно эту сферу.

- Вопросы к батутным центрам возникали и у органов Роспотребнадзора, и у представителей Ростехнадзора. Отдельные полномочия имелись у каждого ведомства, но в целом осуществление системного контроля не было регламентировано. Тот факт, что определены конкретные органы, отвечающие за надзор в сфере безопасности аттракционов, и правила их регистрации, должен положительно повлиять на ситуацию, - полагает Галина Королева.

Кстати

Индивидуальную предпринимательницу из Котласа привлекли к уголовной ответственности за смерть 41-летнего мужчины в результате посещения батутного центра. Суд признал ее виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Установлено, что посетителя допустили к прыжкам на батутах без необходимого инструктажа и в отсутствие инструктора. Клиент сделал сальто, ударился о страховочный мат и получил травму позвоночника. От осложнений, вызванных травмой, он впоследствии скончался. Предпринимательницу приговорили к условному сроку и на два года лишили права оказывать физкультурно-оздоровительные услуги.

Как показали проверки батутных центров, их владельцы не всегда обеспечивают надежность креплений защитной крышки батута, а также допускают наличие зон, на которых можно споткнуться или защемить ногу. За подобные нарушения технических регламентов предусмотрена административная ответственность. Штрафы для юридических лиц составляют от 100 тысяч до миллиона рублей.