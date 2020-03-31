Теперь каждая карусель, колесо обозрения, башня свободного падения и другие аттракционы должны быть поставлены на учет в органах гостехнадзора по месту установки. Если их будут перемещать, понадобится временная регистрация по месту пребывания. Зарегистрировать объект развлечения надо до его ввода в эксплуатацию - за исключением тех, которые уже работают. Для них установлены переходные периоды в зависимости от степени потенциальной опасности: чем она выше, тем меньше срок. Но времени в любом случае дается достаточно: от 24 до 30 месяцев.
Для регистрации владелец аттракциона должен представить целый пакет документов - от паспорта до страховки гражданской ответственности за причинение вреда пользователям. Если все в порядке, представитель гостехнадзора осмотрит аттракцион: имеются ли правила пользования, средства эвакуации, аптечки, ограждения и так далее.
После успешного прохождения всех процедур владелец аттракциона получит государственный регистрационный знак, который должен будет разместить на видном месте у входа. Все сведения о регистрации аттракционов или отказе в ней будут заноситься в региональную информационную систему.
- Надзор за техническим состоянием и эксплуатацией аттракционов появился совсем недавно, поэтому он вызывает особое внимание со стороны предпринимателей. В Архангельской области полномочия по осуществлению регионального госнадзора возложены на министерство транспорта. Нормативно-правовая база, которая регулирует эту сферу, включает ряд новых документов, - отмечает начальник профильного отдела министерства транспорта Поморья Константин Бажанов.
Региональные органы надзора были определены в 2019 году. Ранее вступил в силу Технический регламент о безопасности аттракционов. В январе 2020-го появились требования к состоянию и эксплуатации техники, изготовленной до выхода регламента. С появлением правил госрегистрации система контроля должна заработать в полной мере, полагают специалисты.
Предприниматели, которые занимаются аттракционами, пока восприняли нововведения спокойно. Бизнес у них в основном сезонный, если речь идет о парках культуры и отдыха. Хотя правила распространяются и на батуты, которые в последнее время активно устанавливались в торгово-развлекательных центрах. Именно эти батутные городки вызывали наибольшее число нареканий в плане безопасности. При этом требования к батутам, в отличие от стационарных механизированных аттракционов, не были четко определены.
В Архангельской области, по данным муниципальных образований, работает 250 единиц аттракционной техники. В силу климатических условий парков с каруселями в регионе немного, и серьезных происшествий с аттракционами в них не отмечалось. Другое дело - батуты в ТРЦ, которые составляют львиную долю подобных развлечений.
- За два года в батутных центрах Архангельска и Котласа получили травмы 49 детей, - приводит данные начальник отдела по исполнению законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Архангельской области Галина Королева. - В 44 случаях был причинен вред здоровью, в том числе тяжкий - компрессионные переломы позвоночника. Один взрослый погиб, получив травму в батутном центре. Причинами несчастных случаев были факты неправильной установки батутов, низкая квалификация инструкторов и предоставление услуг детям без ограничения по росту, возрасту и состоянию здоровья. При этом родители, со своей стороны, не всегда проявляли разумную осмотрительность, отправляя детей на аттракционы, требующие предварительной подготовки.
Привлечь к ответственности владельцев батутных центров удавалось не всегда. Одной из причин было как раз отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей именно эту сферу.
- Вопросы к батутным центрам возникали и у органов Роспотребнадзора, и у представителей Ростехнадзора. Отдельные полномочия имелись у каждого ведомства, но в целом осуществление системного контроля не было регламентировано. Тот факт, что определены конкретные органы, отвечающие за надзор в сфере безопасности аттракционов, и правила их регистрации, должен положительно повлиять на ситуацию, - полагает Галина Королева.
Индивидуальную предпринимательницу из Котласа привлекли к уголовной ответственности за смерть 41-летнего мужчины в результате посещения батутного центра. Суд признал ее виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Установлено, что посетителя допустили к прыжкам на батутах без необходимого инструктажа и в отсутствие инструктора. Клиент сделал сальто, ударился о страховочный мат и получил травму позвоночника. От осложнений, вызванных травмой, он впоследствии скончался. Предпринимательницу приговорили к условному сроку и на два года лишили права оказывать физкультурно-оздоровительные услуги.
Как показали проверки батутных центров, их владельцы не всегда обеспечивают надежность креплений защитной крышки батута, а также допускают наличие зон, на которых можно споткнуться или защемить ногу. За подобные нарушения технических регламентов предусмотрена административная ответственность. Штрафы для юридических лиц составляют от 100 тысяч до миллиона рублей.