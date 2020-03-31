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31.03.2020 05:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Спрос на доллары и евро резко упал

Текст: Ольга Игнатова
Спрос на валюту со стороны населения прошел пик и в последние 10 дней имеет тенденцию к снижению. Такой вывод делают эксперты Финансового университета при правительстве РФ. Они отмечают, что резкое падение курса рубля к доллару и евро, начавшееся в первых числах марта на фоне "нефтяной войны", спровоцировало серьезное увеличение спроса на валюту.
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Исследование, проведенное Финуниверситетом в первой декаде марта, показало, что 18% жителей крупных и средних городов России с населением более 250 тысяч человек покупали или были намерены в ближайшее время купить валюту.

Фото: iStock
Названы сроки полного восстановления валютного рынка

Аналогичное исследование, проведенное в последней декаде марта, показало, что доля тех, кто в последние дни покупал или намерен купить валюту, снизилось до 10 процентов", - отмечают эксперты.

Россияне стали меньше интересоваться валютой по нескольким причинам. Среди них - отсутствие свободных денежных средств, отсутствие или незначительный размер накоплений, которые можно переложить в валюту, установившийся высокий курс доллара, делающий бессмысленной покупку валюты, неопределенность положения в связи с эпидемией коронавируса.

Города, где в марте был зафиксирован наибольший спрос на валюту - это Калининград, Санкт-Петербург, Москва (с городами-спутниками), Красноярск, Новороссийск, Петрозаводск, Магнитогорск, Сочи, Краснодар, Ярославль.

Экономика Финансы Валютный рынок Наука и образование Финансовый университет Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СЗФО Калининградская область Калининград СЗФО Санкт-Петербург ЦФО Москва СФО Красноярский край Красноярск СЗФО Карелия Петрозаводск Курс рубля

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