В Петербурге метро начнут закрывать раньше из-за коронавируса

В Петербурге с 1 апреля метрополитен будет работать до 22.00, пересадочные узлы начнут закрывать за два часа до закрытия станций, сообщает пресс-служба подземки. Все эти меры призваны сдержать распространение коронавирусной инфекции.

Сейчас метрополитен в Петербурге работает до полуночи, но окончательно двери всех станций закрываются в час ночи. С 1 апреля полностью метрополитен будет закрываться в 23.00.

Также на семнадцати станциях, где есть пересадочные узлы или вторые выходы, закрываются отдельные вестибюли. Так, на "Площади Ленина" закрывается вестибюль номер два, на станции "Площадь Восстания" - вестибюль номер один.

Также ограничения вводятся для наземного транспорта. Автобусы теперь будут ходить до 23.00, а не до полуночи. Ранее в Петербурге решением комитета по транспорту временно было отменено 120 маршруток. Сейчас их перечень расширен до 205.

В Петербурге в связи с нерабочей неделей и тем, что многие граждане ушли на удаленную работу, существенно упал трафик в городском транспорте. Так, по данным оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, количество пассажиров метрополитена сократилось на 79 процентов, в автобусах - на 84 процента, в трамваях и троллейбусах число пассажиров упало в десять раз.