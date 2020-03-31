В СПбГАСУ разработали проект реставрации усадьбы родственников Пушкина

Две студентки пятого курса кафедры архитектурного и градостроительного наследия архитектурного факультета СПбГАСУ разработали концепцию реставрации усадьбы Роткирхов-Лелонга, расположенной в деревне Новопятницкое Кингисеппского района Ленинградской области. В этой усадьбе поколениями жили родственники Александра Сергеевича Пушкина, а когда там гостил сам поэт, у него появилась идея создать роман, впоследствии известный как "Арап Петра Великого". О новом проекте рассказала "РГ" Елена Баулина, доцент кафедры архитектурного и градостроительного наследия СПбГАСУ, именно под ее руководством студентки вели разработку концепции.

Что собой представляет усадьба и в каком состоянии она находится сейчас?

Елена Баулина: Небольшой особняк в готическом стиле, он был построен недалеко от Пятницкого погоста. Усадьба принадлежала двоюродной бабушке Пушкина Софье Абрамовне Ганнибал-Роткирх. На местном кладбище похоронено 35 родственников великого поэта. Долгие годы территория находилась в ведении Минобороны, здесь была военная часть. Когда военные ушли, усадьба стала медленно разрушаться. Год назад в особняке обрушилась крыша и официально здание находится в аварийном состоянии.

Сейчас усадьбу пытается спасти благотворительный фонд Полковой церкви св. Георгия Победоносца в Кингисеппе. Здание обнесено лесами, планируется, что скоро здесь появится техническая кровля, чтобы предотвратить дальнейшее обрушение. Именно этот фонд обратился в СПбГАСУ с просьбой составить проект реставрации. Наши студентки Софья Каичева и Софья Михайлова несколько месяцев работали над созданием концепции. В принципе их идеи могут лечь в основу реставрации.

Что предложили девушки?

Елена Баулина: Ничего радикального. У них не было цели как-то кардинально трансформировать это здание, они пишут дипломную работу, поэтому исследовали, как можно отреставрировать тот или иной элемент, чтобы это было максимально бережно. У фонда есть планы по приспособлению этой территории под культурный центр.

Нынешний вид усадьбы. Фото: Пресс-служба СПбГАСУ

В чем были основные сложности?

Елена Баулина: Главная техническая сложность - наши студентки не смогли попасть внутрь здания. Так как оно находится в аварийном состоянии, по технике безопасности им нельзя туда заходить. Девушки поднимали архивные материалы, выясняли особенности планировки, изучали, какие применялись материалы, фурнитура, производили обмеры. Но очевидно, что проект будет корректироваться. Так со зданиями в подобном состоянии чаще всего происходит.

Шансы на спасение этой усадьбы есть?

Елена Баулина: Безусловно. Для реставратора, на самом деле, не страшно, когда он приходит на объект и видит, что там нет крыши. Важно, что усадьба не превратилась в руины, что там целы все несущие стены. Поэтому восстановить здание вполне возможно.

Ваши студенты часто участвуют в таких проектах?

Елена Баулина: Конечно. Дело в том, что у нас все студенты готовят дипломные проекты. А для диплома студент может взять любое здание по своему усмотрению и создать эскизный проект по его реставрации. Это очень серьезные исследования, ребята неделями не вылезают из архивов, выезжают на объекты для обмеров, проводят большое количество аналитических исследований, делают визуализацию. Практическая польза таких проектов состоит в популяризации забытых памятников, вовлечении их в информационное пространство, нередко студенты выполняют работы, которые в дальнейшем находят практическое применение.

Фрагмент эскиза, выполненный студентками СПбГАСУ Фото: Пресс-служба СПбГАСУ

Но ведь студенты не имеют лицензии.

Елена Баулина: Да. Но они и не делают окончательный проект, их задача - создать эскиз, провести подготовительную работу. Строгие расчеты, сметы, все это есть уже в проектной документации, но это второй этап, а любая работа над большим объектом начинается с эскизов, которые можно показать инвестору, презентовать на федеральном конкурсе. Под такие эскизы часто открывается сбор средств на краудфандинговых площадках и это логично, ведь перед началом каких-то капитальных работ, нужно хотя бы примерно понимать потенциал здания, возможности его функционального использования после реставрации.

К нам обращаются представители муниципалитетов, благотворительные организации, сотрудники епархиальных управлений, иногда приходят краеведы. По их заказу наши студенты абсолютно бесплатно создают эскизы. Приятно, что многие работы наших студентов затем ложатся в основу уже официальных проектов реставрации.

А если студент ошибется?

Елена Баулина: Научные руководители контролируют работу студентов, поэтому методически все эти эскизы сделаны правильно.

К вам очередь стоит на такие эскизы?

Елена Баулина: Вы знаете, нет. Конечно, число обращений выросло в разы за последние годы, но их на самом деле не так много, как могло бы быть. Я думаю, что многие просто не знают, что можно прийти в вуз и сделать заявку на эскиз. К слову, на следующий год у нас темы дипломов еще не распределялись, так что заинтересованным лицам можно к нам обратиться. Мы открыты для новых предложений, а в первую очередь заинтересованы в таком сотрудничестве наши студенты, ведь каждый из них хочет сделать что-то по-настоящему полезное.