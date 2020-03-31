Электросети нового поколения построили в Крыму

Новости

В Британии разразился скандал из-за запрета продажи шоколадных пасхальных яиц 14:58
Авиакомпании отменят более половины рейсов в Симферополь 14:52
Мосгорсуд утвердил передачу органам опеки девочки, живущей в медцентре 14:49
Дептранс Москвы проведет экскурсию в ситуационный центр 14:45
В Туве зафиксирован подземный толчок 14:40
В России приостановят регистрацию браков 14:38
В Хакасии на осужденного завели дело за призывы к терроризму 14:37
Кубань первой среди регионов России введет карантин 14:36
В ЕАО у трех человек из одной семьи диагностировали коронавирус 14:35
В Бурятии ввели режим полной самоизоляции 14:34
Врач объяснил, почему коронавирус переключился на молодых 14:29
В работе Amazon возможны серьезные сбои из-за заражений сотрудников 14:25
Из-за закрытия аэропорта в Ливане начался банковский кризис 14:25
Россиян будут уведомлять о нарушении карантина по смс 14:25
Австрия вводит с 1 апреля обязательное ношение защитных масок 14:22
На севере Германии перестали принимать пациентов в дома престарелых 14:21
Умер заразившийся коронавирусом актер Виктор Дашкевич 14:14
"Яндекс.Такси" выделил машины для скорой помощи в Казани 14:13
Определено время первого полета многоразового гиперзвукового планера 14:12
В Псковской области отменили общественные богослужения 14:04
Кабмин Испании отправил армию патрулировать улицы на время карантина 14:02
Мужчина на три дня самоизолировался в машине из-за коронавируса 14:02
Министр просвещения ответил на вопрос, будут ли дети учиться летом 13:44
Ростех отправит аппараты ИВЛ в десять регионов 13:39
В Прикамье должника пригласила на "свидание" девушка-пристав 13:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
31.03.2020 13:33
Проект: В регионах

Оцифровали ток

Электросети нового поколения построили в Крыму
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 68(8122)
На полуострове введен в строй первый цифровой участок электрических сетей. Пилотный проект реализован в Сакском районе.
Фото: Пресс-служба "Крымэнерго" Фото: Пресс-служба "Крымэнерго"
Фото: Пресс-служба "Крымэнерго"

Теперь потребители будут избавлены от неудобств, связанных с перебоями напряжения в сети и отключением электроэнергии в случае аварии.

Так называемый цифровой район электрических сетей имеет протяженность почти 211 километров.

Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости
Крыму потребуются новые энергомощности для железнодорожного трафика

Современные технологии позволяют удешевить строительство сетей, минимизировать затраты на их обслуживание, сократить время на устранение неисправностей. В итоге почти на 75 процентов снижается количество отключений потребителей в год. В случае аварии отключаются только поврежденные участки. Перерывы в электроснабжении минимальны.

Вдвое, на 54 процента, уменьшаются потери электроэнергии. В сети устанавливаются умные приборы учета. А интеллектуальное оборудование (облегченные цифровые подстанции) обеспечивает резерв мощностей.

Проект был подготовлен согласно дорожной карте "Энерджинет" Национальной технологической инициативы (НТИ), программы, которая поможет вывести в лидеры российские компании на новых высокотехнологичных рынках в ближайшие 15 - 20 лет.

- В стране подобных систем сегодня нет, - сказал министр топлива и энергетики Крыма Евгений Рукавишников. - Благодаря включению в сеть реклоузеров (устройств, предназначенных для автоматической локализации повреждения и подачи резервного питания) информация о состоянии линии будет передаваться мгновенно, и ремонтные бригады быстрее и с меньшими затратами устранят обрыв.

С помощью современного программного комплекса диспетчер сможет с высокой точностью определить, на каком участке повреждена сеть. Далее аварийная бригада еще точнее установит место аварии и устранит ее. Цифровые инновационные технологии помогут энергетикам Крыма сократить затраты не только на обслуживание, но и на прокладку новых сетей.

Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
Достроят ли в Кузбассе Крапивинскую ГЭС

Расчеты энергетиков показали, что строительство подобных объектов в сравнении с традиционными обходится примерно в 4 - 5 раз дешевле.

Пока идут пусконаладочные работы, новая подстанция будет обслуживать села Крыловка и Приветное. В дальнейшем в цифровой район войдут еще 13 населенных пунктов, или 7 195 абонентов (6 949 физических лиц и 243 юридических). Важно также, что внедрение современных технологий не приведет к увеличению тарифов для абонентов Крыма. Ранее губернатор Севастополя заявлял о намерении реализовать аналогичный проект на трех экспериментальных площадках в городской, пригородной и сельской местности. С помощью Агентства стратегических инициатив и Россетей в проект планировалось инвестировать около 2?миллиардов рублей.

Комментарий

Сергей Аксенов, глава Крыма:

- Новая подстанция - это последнее слово техники, это XXI век, она позволяет уменьшить потери, увеличить прозрачность и устойчивость обеспечения электроэнергией. Сейчас мы обкатываем пилотный вариант в Сакском районе и планируем, что все подразделения крымских энергетиков перейдут на цифровое управление.

Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Под действие налогов на процентный доход не попадут зарплатные счета
Собянин: Москвичи на три месяца освобождаются от взносов на капремонт
Госдума поддержала повышение оплаты больничных до уровня МРОТ
В России 26 регионов ввели режим самоизоляции