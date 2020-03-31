Электросети нового поколения построили в Крыму

На полуострове введен в строй первый цифровой участок электрических сетей. Пилотный проект реализован в Сакском районе.

Теперь потребители будут избавлены от неудобств, связанных с перебоями напряжения в сети и отключением электроэнергии в случае аварии.

Так называемый цифровой район электрических сетей имеет протяженность почти 211 километров.

Современные технологии позволяют удешевить строительство сетей, минимизировать затраты на их обслуживание, сократить время на устранение неисправностей. В итоге почти на 75 процентов снижается количество отключений потребителей в год. В случае аварии отключаются только поврежденные участки. Перерывы в электроснабжении минимальны.

Вдвое, на 54 процента, уменьшаются потери электроэнергии. В сети устанавливаются умные приборы учета. А интеллектуальное оборудование (облегченные цифровые подстанции) обеспечивает резерв мощностей.

Проект был подготовлен согласно дорожной карте "Энерджинет" Национальной технологической инициативы (НТИ), программы, которая поможет вывести в лидеры российские компании на новых высокотехнологичных рынках в ближайшие 15 - 20 лет.

- В стране подобных систем сегодня нет, - сказал министр топлива и энергетики Крыма Евгений Рукавишников. - Благодаря включению в сеть реклоузеров (устройств, предназначенных для автоматической локализации повреждения и подачи резервного питания) информация о состоянии линии будет передаваться мгновенно, и ремонтные бригады быстрее и с меньшими затратами устранят обрыв.

С помощью современного программного комплекса диспетчер сможет с высокой точностью определить, на каком участке повреждена сеть. Далее аварийная бригада еще точнее установит место аварии и устранит ее. Цифровые инновационные технологии помогут энергетикам Крыма сократить затраты не только на обслуживание, но и на прокладку новых сетей.

Расчеты энергетиков показали, что строительство подобных объектов в сравнении с традиционными обходится примерно в 4 - 5 раз дешевле.

Пока идут пусконаладочные работы, новая подстанция будет обслуживать села Крыловка и Приветное. В дальнейшем в цифровой район войдут еще 13 населенных пунктов, или 7 195 абонентов (6 949 физических лиц и 243 юридических). Важно также, что внедрение современных технологий не приведет к увеличению тарифов для абонентов Крыма. Ранее губернатор Севастополя заявлял о намерении реализовать аналогичный проект на трех экспериментальных площадках в городской, пригородной и сельской местности. С помощью Агентства стратегических инициатив и Россетей в проект планировалось инвестировать около 2?миллиардов рублей.

Комментарий

Сергей Аксенов, глава Крыма:

- Новая подстанция - это последнее слово техники, это XXI век, она позволяет уменьшить потери, увеличить прозрачность и устойчивость обеспечения электроэнергией. Сейчас мы обкатываем пилотный вариант в Сакском районе и планируем, что все подразделения крымских энергетиков перейдут на цифровое управление.