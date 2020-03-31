На Кубани объявили экстренное предупреждение о заморозках

В Краснодарском крае в ближайшие несколько дней - с 1 по 3 апреля - в утренние и ночные часы ожидаются заморозки от -1 до -5 градусов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным краевого Гидрометцентра, похолодание наступит на всей территории региона, кроме города-курорта Сочи. Не исключено, что резкое понижение температуры может негативно сказаться на состоянии сельскохозяйственных культур, повредить завязи почек плодовых деревьев.

Поэтому специалисты рекомендуют предпринять меры по защите всходов - укрыть их гофрированной бумагой, пленкой или соломенными матами.

Кстати

В случае ЧС необходимо звонить на единые номера ведомства спасателей: "01" или "101".