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31.03.2020 13:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

У въезжающих в Севастополь стали измерять температуру

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
На дорогах, ведущих в Севастополь, установлены блокпосты: с сегодняшнего дня у всех въезжающих в город проверяют регистрацию по месту жительства и измеряют температуру.
Фото: Пресс-служба правительства Севастополя Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
Фото: Пресс-служба правительства Севастополя

Как рассказали "РГ" очевидцы, на въезде в Севастополь со стороны Симферополя уже выстроилась длинная очередь. Пробка растянулась по трассе на несколько километров. Сотрудники ГИБДД останавливают каждый автомобиль. Севастопольцев пропускают быстро, а тем, у кого нет местной прописки в паспорте, выдают анкеты и отправляют к медикам измерить температуру. Ограничения касаются всех жителей других регионов, включая Республику Крым.

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Новые правила обеспокоили жителей Крыма: у многих в Севастополе живут родственники, в том числе пожилые люди, добраться теперь к ним стало проблематично. Автобусное сообщение остановлено, а автомобилисты вынуждены стоять в пробках.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сегодня посетил пункт контроля на дороге Севастополь - Ялта, в районе мыса Сарыч. Он объяснил, что меры ужесточили, поскольку жители других российских регионов не прислушались к требованиям властей оставаться дома и решили провести нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля в южных городах, на море.

- В большинстве регионов введены обязательные меры самоизоляции, назначены штрафы за нарушение режима. Однако в Крым и в Севастополь прибывает большое количество сограждан из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, которые должны в это время быть дома, - прокомментировал врио губернатора. - Операция развернута с утра на пяти дорогах, ведущих в город. Уже более 50 машин развернулись и поехало обратно по направлению к Крымскому мосту.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
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Официально въезд в Севастополь не запрещен, иногородние жители могут попасть в город, указав в анкете свои контактные данные и пройдя проверку у медиков. Если те не обнаружат признаков острых респираторных заболеваний, то можно проехать, пояснили в пресс-службе правительства Севастополя.

- Проводится паспортный контроль, еще раз напоминаем о режиме самоизоляции. Бригада скорой помощи проводит термометрию: если у кого-то повышенная температура, то этих людей сразу отправляем на изоляцию и обследование, чтобы они не создали дополнительную угрозу для жителей Севастополя, - пояснил Михаил Развожаев.

Он отметил, что информацию о жителях других регионов РФ, нарушивших режим самоизоляции, передадут в полицию по месту жительства, а там примут решение о штрафах.

К проверкам также привлекли участников самообороны, которые стояли на севастопольских блокпостах во время Крымской весны в 2014 году. По словам Развожаева, их задача - проводить информационную кампанию и анкетирование.

- Рассказывают гостям города, что все официальные места размещения закрыты, по неофициальным проводятся рейды, потому что они тоже не имеют право работать, - сказал градоначальник. - Закрыты все гостиницы, рестораны, морские экскурсии. С туристической точки зрения делать в городе нечего.

Развожаев также сообщил, что многие жители Севастополя также до сих пор не прислушались к призывам оставаться дома, и городские власти будут вынуждены ввести более строгие меры.

- До всех достучаться невозможно, поэтому мы, скорее всего, тоже перейдем к режиму обязательной самоизоляции, - добавил глава города.

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Всего развернуто пять пунктов контроля, они находятся на 44-м километре трассы Симферополь - Бахчисарай - Севастополь, на 43-м и 57-м километрах автодороги Ялта - Севастополь, на 11-мкилометре автодороги Танковое - Оборонное и 2-м километре автодороги Орловка - Бахчисарай.

Стоит отметить, что до настоящего времени указа, распоряжения о введении контроля на въезде в Севастополь на сайте городского правительства не опубликовано. Существует ли такой документ, в пресс-службе городского правительства не ответили.

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