В Ялте пьяные напали на полицейских за призыв сидеть дома

В Ялте решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении четырех местных жителей, которые вступили в перепалку с полицейскими за призыв оставаться дома и нанесли телесные повреждения одному из них. Об этом сообщила пресс-служба МВД Республики Крым.

Инцидент произошел вечером в воскресенье в районе ялтинского автовокзала. Полицейские во время патрулирования улиц заметили четырех мужчин, поведение которых указывало на их алкогольное опьянение.

- Полицейские подошли к мужчинам, представились и предъявили служебное удостоверение, а также разъяснили, что в эти дни гражданам необходимо воздержаться от пребывания на улице из-за опасности распространения коронавируса, а также напомнили о недопустимости появляться в общественных местах в состоянии опьянения, - рассказали в МВД. - Но мужчины повели себя агрессивно, на сделанные полицейскими замечания не отреагировали, стали оскорблять их, при этом нанеся одному из сотрудников полиции телесные повреждения.

Как стало известно "РГ", одному из полицейских дебошир нанес удары в область головы, а также по туловищу и рукам. Нарушителей доставили в наркологию на процедуру медицинского освидетельствования, а затем - в ОВД. В отношении нарушителей - мужчин 27-36 лет - полицейские составили административные протоколы по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

По факту избиения полицейского материалы переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения. Дебоширу грозит уголовное дело по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Виновный заплатит штраф до 200 тысяч рублей или будет лишен свободы на срок до пяти лет.