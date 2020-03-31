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31.03.2020 15:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Калмыкии из-за коронавируса введен режим самоизоляции

Текст: Руслан Мельников
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В Калмыкии из-за угрозы распространения коронавируса начинает действовать режим самоизоляции.

О соответствующих мерах говорится в указе главы республики Бату Хасикова, который вносит изменения в подписанный ранее указ.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Жителям Калмыкии, в частности, запрещено покидать места проживания. Однако введенные ограничения не распространяются на случаи обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу и походов в ближайший магазин. Также можно беспрепятственно выгуливать домашних животных в радиусе 100 метров от дома и выносить мусор.

Ограничения не относятся к деятельности некоторых структур. Они не затрагивают, например медицинские организации, правоохранительные органы и органы по делам ГО и ЧС.

"Напоминаю вам о режиме самоизоляции. Пожалуйста, используйте все меры предосторожности", - призывает Бату Хасиков.

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