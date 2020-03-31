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31.03.2020 13:56
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Жители полуострова стали чаще заказывать продукты на дом
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 68(8122)
В Крыму растет спрос на доставку продуктов питания на дом. Но интернет-компания, занимающаяся дистанционным ретейлом, здесь всего одна. Местные производители и фермеры объединились и организовали доставку своей продукции жителям полуострова.
Сегодня лучше заказывать продукты на дом, чем идти за ними в супермаркет. Фото: Рюмин Александр\ТАСС Сегодня лучше заказывать продукты на дом, чем идти за ними в супермаркет. Фото: Рюмин Александр\ТАСС
Сегодня лучше заказывать продукты на дом, чем идти за ними в супермаркет. Фото: Рюмин Александр\ТАСС

Дистанционная торговля продуктами питания в Крыму не развита. А услугами единственного интернет-магазина могут воспользоваться только жители Симферополя и пригорода.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Какими будут цены на продукты в период коронавируса

- Количество заказов выросло на 30 - 40 процентов. Многие хотели бы получить продукты в день заказа, но не всегда у нас есть возможность выполнить их пожелание. Из-за этого клиенты отказываются от услуги. Если бы мы успевали обрабатывать и все заказы, то было бы 70 - 80 процентов, - говорит руководитель интернет-магазина "Ананас" Владимир Фокин.

Стандартный заказ включает в себя крупы, макароны, овощи и фрукты, молочную продукцию и мясные изделия.

- Неделю назад был очень большой спрос на гречку, рис, пшеничную крупу. Мы увеличили товарные запасы, как и все торговые объекты, но, к счастью, спрос уже на этой неделе упал, - отмечает Фокин.

Средний чек заказа - 1500 - 2000 рублей. Основные клиенты - пенсионеры, которым сложно выйти за продуктами, и семьи, не имеющие свободного времени для походов в супермаркеты. Еще одна большая категория - покупатели, у которых нет поблизости магазина с хорошим ассортиментом и доступными ценами.

В интернет-магазине отмечают, что дефицита продуктов нет, поставщики быстро сориентировались и увеличили товарные запасы. Правда, некоторые подняли цены.

Владимир Фокин заверил, что они готовы к резкому увеличению числа заказов в случае введения карантина.

- Мы оптимизировали организационные процессы, стараемся максимально производительно работать. Но штат не увеличиваем. В ближайшем будущем, когда закончится история с коронавирусом, нас ждет рецессия, так как у людей будут запасы круп, макарон. Средний чек упадет, - считает Владимир Фокин.

В Крыму увеличилось число производителей авторского шоколада

Председатель ассоциации "Содействие торговле Крыма" Сергей Макеев отмечает, что торговые сети не рассматривают вопрос организации доставки продуктов на дом покупателям. На это необходимы дополнительные материально-технические ресурсы. В целом создание интернет-магазина - процесс долгий и затратный: необходимо запустить сайт, разместить на нем несколько тысяч наименований продуктов, приобрести машины для доставки. Сейчас эти услуги востребованы, но, когда ситуация стабилизируется, спрос резко сократится.

В структуре торговли на долю сетевого ретейла приходится всего 25 - 30 процентов, остальное - рынки, магазинчики формата "у дома".

- Если бы правительство Крыма выделило волонтерам транспорт, они бы принимали заказы, покупали и развозили продукты питания. Это было бы целесообразно, - считает Сергей Макеев.

Фото: ISTOCK
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А пока вопрос доставки решают сами производители и покупатели.

Крестьянско-фермерское хозяйство, которое производит молочную продукцию в Красногвардейском районе под торговой маркой "Дубровские дары", делает адресную доставку.

- География доставки молока и кисломолочной продукции - Ялта, Алушта, Симферополь, Севастополь и Бахчисарай. Мясо - только тем, кто живет в Симферополе, - говорит коммерческий директор Виктория Щекотилова.

Резкого увеличения заказов на предприятии пока не отмечают.

- Заявки идут стабильно, не лучше и не хуже, чем месяц назад. К увеличению спроса мы готовы. Лишь бы справиться с логистической составляющей: сейчас у нас ограниченное количество машин. Мы поставляли молочную продукцию в школы и детские сады, но поскольку школы закрыты, то появились свободные машины, и, я думаю, мы справимся, - утверждает Виктория Щекотилова.

В Севастополе жители решили поддержать своих фермеров. Они создали в соцсетях группу "Местная еда на заказ", всего за несколько дней к ней присоединились более 300 человек. Это потенциальные покупатели, а также производители кулинарии, ремесленного хлеба, фиточая, льняного масла, фермерского сыра, сладостей ручной работы и многого другого. Не исключено, что группа в соцсетях перерастет в интернет-магазин.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Почему крупный сетевой ритейл за пять лет не зашел в Крым

- Время перемен - сложный период, и сегодня, как никогда, нам всем нужна поддержка. Сейчас для наших кормильцев, микробизнеса, наступает непростое время. Мы создали эту группу для того, чтобы те, кто покупает и продает местные крафтовые продукты, знакомились между собой и делали прямые заказы без какой-либо наценки. Важно сокращать торговое плечо между потребителем и производителем, - говорит инициатор проекта Татьяна Большакова.

Она надеется, что к акции подключатся и другие города полуострова.

Между тем

Рестораторы фиксируют снижение числа клиентов. А службы доставки блюд на дом говорят об увеличении количества заказов.

- Спрос в марте в сравнении с январем-февралем вырос на 30 - 40 процентов. Раньше в основном заказывали пиццу и роллы на ужин, а на обед - блюда на мангале. Теперь независимо от времени суток заказывают весь ассортимент, - говорит маркетолог службы доставки еды "Фуди" Владислав Фостенко.

Еще пару месяцев назад больше всего заказов приходилось на праздники и выходные, сейчас стабильный спрос всю неделю. Средний чек заказа - 900 - 1200 рублей. Аудитория клиентов значительно не изменилась, это люди в возрасте от 25 до 35 лет, 65 процентов заказчиков - семьи.

Владислав Фостенко не исключает, что в случае введения карантина и в связи с этим увеличения числа заказов предприятие расширит штат.

Владелица севастопольского кафе "Подкова" Елена Жерносекова также рассчитывает на доставку горожанам еды - домашних полуфабрикатов (голубцов, пельменей, вареников, котлет, блинчиков).

- И в карантин будем работать, есть штат, повара, я сама готова доставлять заказы, - говорит Елена Жерносекова.

Кстати

Правительство Крыма подписало с крупными торговыми сетями меморандум о стабилизации цен на продукты в условиях увеличения спроса, связанного с распространением коронавируса. В рамках соглашения ретейлеры обязуются устанавливать приемлемую наценку на социально значимые продукты первой необходимости (крупы, мясные и молочные продукты).

Филиалы РГ Крым ЮФО ЮФО Республика Крым

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