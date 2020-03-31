В Крыму растет спрос на доставку продуктов питания на дом. Но интернет-компания, занимающаяся дистанционным ретейлом, здесь всего одна. Местные производители и фермеры объединились и организовали доставку своей продукции жителям полуострова.

Сегодня лучше заказывать продукты на дом, чем идти за ними в супермаркет. Фото: Рюмин Александр\ТАСС

Дистанционная торговля продуктами питания в Крыму не развита. А услугами единственного интернет-магазина могут воспользоваться только жители Симферополя и пригорода.

- Количество заказов выросло на 30 - 40 процентов. Многие хотели бы получить продукты в день заказа, но не всегда у нас есть возможность выполнить их пожелание. Из-за этого клиенты отказываются от услуги. Если бы мы успевали обрабатывать и все заказы, то было бы 70 - 80 процентов, - говорит руководитель интернет-магазина "Ананас" Владимир Фокин.

Стандартный заказ включает в себя крупы, макароны, овощи и фрукты, молочную продукцию и мясные изделия.

- Неделю назад был очень большой спрос на гречку, рис, пшеничную крупу. Мы увеличили товарные запасы, как и все торговые объекты, но, к счастью, спрос уже на этой неделе упал, - отмечает Фокин.

Средний чек заказа - 1500 - 2000 рублей. Основные клиенты - пенсионеры, которым сложно выйти за продуктами, и семьи, не имеющие свободного времени для походов в супермаркеты. Еще одна большая категория - покупатели, у которых нет поблизости магазина с хорошим ассортиментом и доступными ценами.

В интернет-магазине отмечают, что дефицита продуктов нет, поставщики быстро сориентировались и увеличили товарные запасы. Правда, некоторые подняли цены.

Владимир Фокин заверил, что они готовы к резкому увеличению числа заказов в случае введения карантина.

- Мы оптимизировали организационные процессы, стараемся максимально производительно работать. Но штат не увеличиваем. В ближайшем будущем, когда закончится история с коронавирусом, нас ждет рецессия, так как у людей будут запасы круп, макарон. Средний чек упадет, - считает Владимир Фокин.

Председатель ассоциации "Содействие торговле Крыма" Сергей Макеев отмечает, что торговые сети не рассматривают вопрос организации доставки продуктов на дом покупателям. На это необходимы дополнительные материально-технические ресурсы. В целом создание интернет-магазина - процесс долгий и затратный: необходимо запустить сайт, разместить на нем несколько тысяч наименований продуктов, приобрести машины для доставки. Сейчас эти услуги востребованы, но, когда ситуация стабилизируется, спрос резко сократится.

В структуре торговли на долю сетевого ретейла приходится всего 25 - 30 процентов, остальное - рынки, магазинчики формата "у дома".

- Если бы правительство Крыма выделило волонтерам транспорт, они бы принимали заказы, покупали и развозили продукты питания. Это было бы целесообразно, - считает Сергей Макеев.

А пока вопрос доставки решают сами производители и покупатели.

Крестьянско-фермерское хозяйство, которое производит молочную продукцию в Красногвардейском районе под торговой маркой "Дубровские дары", делает адресную доставку.

- География доставки молока и кисломолочной продукции - Ялта, Алушта, Симферополь, Севастополь и Бахчисарай. Мясо - только тем, кто живет в Симферополе, - говорит коммерческий директор Виктория Щекотилова.

Резкого увеличения заказов на предприятии пока не отмечают.

- Заявки идут стабильно, не лучше и не хуже, чем месяц назад. К увеличению спроса мы готовы. Лишь бы справиться с логистической составляющей: сейчас у нас ограниченное количество машин. Мы поставляли молочную продукцию в школы и детские сады, но поскольку школы закрыты, то появились свободные машины, и, я думаю, мы справимся, - утверждает Виктория Щекотилова.

В Севастополе жители решили поддержать своих фермеров. Они создали в соцсетях группу "Местная еда на заказ", всего за несколько дней к ней присоединились более 300 человек. Это потенциальные покупатели, а также производители кулинарии, ремесленного хлеба, фиточая, льняного масла, фермерского сыра, сладостей ручной работы и многого другого. Не исключено, что группа в соцсетях перерастет в интернет-магазин.

- Время перемен - сложный период, и сегодня, как никогда, нам всем нужна поддержка. Сейчас для наших кормильцев, микробизнеса, наступает непростое время. Мы создали эту группу для того, чтобы те, кто покупает и продает местные крафтовые продукты, знакомились между собой и делали прямые заказы без какой-либо наценки. Важно сокращать торговое плечо между потребителем и производителем, - говорит инициатор проекта Татьяна Большакова.

Она надеется, что к акции подключатся и другие города полуострова.

Между тем

Рестораторы фиксируют снижение числа клиентов. А службы доставки блюд на дом говорят об увеличении количества заказов.

- Спрос в марте в сравнении с январем-февралем вырос на 30 - 40 процентов. Раньше в основном заказывали пиццу и роллы на ужин, а на обед - блюда на мангале. Теперь независимо от времени суток заказывают весь ассортимент, - говорит маркетолог службы доставки еды "Фуди" Владислав Фостенко.

Еще пару месяцев назад больше всего заказов приходилось на праздники и выходные, сейчас стабильный спрос всю неделю. Средний чек заказа - 900 - 1200 рублей. Аудитория клиентов значительно не изменилась, это люди в возрасте от 25 до 35 лет, 65 процентов заказчиков - семьи.

Владислав Фостенко не исключает, что в случае введения карантина и в связи с этим увеличения числа заказов предприятие расширит штат.

Владелица севастопольского кафе "Подкова" Елена Жерносекова также рассчитывает на доставку горожанам еды - домашних полуфабрикатов (голубцов, пельменей, вареников, котлет, блинчиков).

- И в карантин будем работать, есть штат, повара, я сама готова доставлять заказы, - говорит Елена Жерносекова.

Кстати

Правительство Крыма подписало с крупными торговыми сетями меморандум о стабилизации цен на продукты в условиях увеличения спроса, связанного с распространением коронавируса. В рамках соглашения ретейлеры обязуются устанавливать приемлемую наценку на социально значимые продукты первой необходимости (крупы, мясные и молочные продукты).