В Севастополе вырубили почти 700 можжевельников

Возле села Родное под Севастополем вырубили рощу можжевельника, занесенного в Красную книгу России. Об этом сегодня сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

В общей сложности уничтожено 668 экземпляров можжевельника на территории около четырех гектаров.

- Такая массовая вырубка краснокнижных растений произошла в Севастополе впервые, - рассказал замначальника Севприроднадзора Вадим Писляк. - По предварительным данным, нанесен ущерб на сумму более 10 миллионов рублей.

О происшествии сообщили жители соседнего села Терновки. На место приехали сотрудники Севприроднадзора, Севастопольского лесничества и полиции.

Установлено, что срубленный можжевельник рос на земле сельскохозяйственного назначения. Часть стволов была тут же переработана в щепу. Нарушители использовали сельхозтехнику, которая обнаружена на месте ЧП.

Чтобы установить и наказать виновных, сотрудники Севприроднадзора подали заявление в полицию и направили запрос в Севреестр. Проводится расследование.