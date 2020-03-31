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31.03.2020 18:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Севастополе вырубили почти 700 можжевельников

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Пресс-служба правительства Севастополя Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
Фото: Пресс-служба правительства Севастополя

Возле села Родное под Севастополем вырубили рощу можжевельника, занесенного в Красную книгу России. Об этом сегодня сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

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В общей сложности уничтожено 668 экземпляров можжевельника на территории около четырех гектаров.

- Такая массовая вырубка краснокнижных растений произошла в Севастополе впервые, - рассказал замначальника Севприроднадзора Вадим Писляк. - По предварительным данным, нанесен ущерб на сумму более 10 миллионов рублей.

О происшествии сообщили жители соседнего села Терновки. На место приехали сотрудники Севприроднадзора, Севастопольского лесничества и полиции.

Установлено, что срубленный можжевельник рос на земле сельскохозяйственного назначения. Часть стволов была тут же переработана в щепу. Нарушители использовали сельхозтехнику, которая обнаружена на месте ЧП.

Чтобы установить и наказать виновных, сотрудники Севприроднадзора подали заявление в полицию и направили запрос в Севреестр. Проводится расследование.

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