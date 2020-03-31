В Сочи автобусы прекратили ходить в дневное время

С сегодняшнего дня общественный транспорт Сочи из-за угрозы распространения коронавируса работает только утром и вечером - с 6.00 до 9.00 и с 17.00 до 20.00.

Такая ограничительная мера принята в соответствии с поручением губернатора Кубани Вениамина Кондратьева на городских и пригородных муниципальных маршрутах регулярных перевозок до конца этой недели.

К слову, в Сочи зафиксировано больше всего по Краснодарскому краю случаев заражения коронавирусной инфекцией - восемь из семнадцати.

- Это вынужденная мера для пресечения распространения вируса, - сообщила директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Ирина Горбачева. - На курорте усилены меры безопасности в общественном транспорте. Всех водителей транспортных компаний врачи проверяют на симптомы ОРВИ и измеряют температуру. Особое внимание уделено ежедневной уборке транспорта. Дополнительно во время стоянки на конечной остановке автобусы обрабатываются специальными дезинфицирующими средствами.

Кроме того, аналогичная мера действует и на других черноморских курортах - в Анапе и Новороссийске. В Геленджике тоже есть изменения в расписании движения общественного транспорта.

Как уже сообщалось, с 28 марта количество автобусов в Сочи сократилось вдвое, а в минувшие выходные запретили въезд на курорт пассажирских автобусов. Автовокзал Сочи закрыт, всего на Кубани не работают 35 автовокзалов.

В тот же период в Краснодарском крае заказные автобусные пассажирские перевозки временно приостанавливаются.

Напомним, сейчас особенно рекомендуется по возможности исключить оплату в общественном транспорте наличными средствами, воспользовавшись банковскими, транспортными картами или гаджетами с функцией бесконтактных платежей.