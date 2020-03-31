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31.03.2020 22:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Два метра. Не ближе!

Вслед за Москвой и Подмосковьем десятки регионов ввели режим тотальной изоляции
Текст: Ульяна Вылегжанина, Николай Грищенко, Татьяна Дмитракова, Юлия Крымова, Роман Мерзляков, Наталья Решетникова
Российская газета - Столичный выпуск № 69(8123)
Уже более 50 регионов объявили на своих территориях режим изоляции. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал все субъекты РФ проработать введение аналогичных мер.

С 1 апреля будут временно прекращены все регулярные межмуниципальные перевозки в Волгоградской области. Ни на автобусе, ни на электричке нельзя будет проехать и в Курской области - сократили число межмуниципальных рейсов. До 12 апреля можно будет проехать на автобусе строго с 6 до 9 часов и с 18 до 21 часа.
Видео: как Москва переживает самоизоляцию

До минимума сократили движение общественного транспорта в Калининградской области. Теперь в Янтарный край ходит только один поезд из Москвы и один - из Петербурга, причем по требованию литовской стороны количество пассажиров в одном поезде не может превышать сто человек. А с 30 марта ехать в этих поездах смогут только те пассажиры, которые имеют отметки о регистрации по месту жительства на территории Калининградской области.

Не все прислушались к требованиям властей оставаться дома. Как рассказали "РГ" очевидцы, на въезде в Севастополь со стороны Симферополя пробка растянулась на трассе на несколько километров. Сотрудники ГИБДД останавливают каждый автомобиль. Севастопольцев пропускают быстро, а тем, у кого нет местной прописки в паспорте, выдают анкеты и отправляют к медикам измерить температуру. Ограничения касаются всех, включая крымчан. Медицинские посты появились и на границах Астраханской области.

Тех сахалинцев, которые находятся на двухнедельном карантине, начали контролировать с помощью "цифры". Камеры фиксируют случаи появления граждан вне дома и передают информацию в правоохранительные органы. За нарушение режима самоизоляции граждане несут ответственность вплоть до уголовной. Система помогает выявить и возможные контакты заболевших.

Временно прекращены все регулярные межмуниципальные перевозки в Волгоградской, Курской и других областях

Люди в разных регионах столкнулись с тем, что им какое-то время придетя жить по новым правилам. Вводится социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра) в общественных местах. Предписывается не покидать места проживания. Исключения составляют обращения за неотложной медпомощью, поездка на работу и др.

Увы, не все проявили сознательность. В Ростове владельцы небольших магазинчиков по продаже пива и лимонада, цветов попытались открыть свои ларьки после объявленного режима самоизоляции. На первый раз, как рассказал патрульный, ограничились профилактической беседой.

Когда подписывался номер, стало известно, что с 18.00 31 марта режим карантина вводится в Краснодарском крае.

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