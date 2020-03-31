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01.04.2020 08:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ветеран в отличной форме

Челябинский фронтовик отметил 105-й день рождения
Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Российская газета - Неделя - Урал № 70(8124)
105-летний юбилей отметил один из старейших ветеранов Великой Отечественной войны челябинец Михаил Резепин. В день рождения фронтовик принимал поздравления от руководства челябинского управления Росгвардии и Челябинского металлургического комбината, на котором он проработал 52 года.
Михаил Константинович - почетный казак и старейшина Оренбургского казачьего войска. Фото: Пресс-служба ЧМК Михаил Константинович - почетный казак и старейшина Оренбургского казачьего войска. Фото: Пресс-служба ЧМК
Михаил Константинович - почетный казак и старейшина Оренбургского казачьего войска. Фото: Пресс-служба ЧМК

Михаил Константинович - почетный казак и старейшина Оренбургского казачьего войска. В свои годы отличается бодростью духа, поддерживает спортивную форму упражнениями с гантелями, разводит пчел и пишет стихи. А еще ведет большую общественную деятельность: встречается со школьниками, курсантами, военнослужащими и молодыми казаками, рассказывает о своей фронтовой биографии. А она богата на события.

В армию Михаила Резепина призвали в 1939 году. Он служил в Белорусском военном округе в пулеметном взводе. В ноябре 1941-го года получил первое ранение, а после лечения, в мае 1942-го года, был зачислен в 20-ю армию Калининского фронта. В составе 48-й гвардейской дивизии освобождал Польшу, Чехословакию, Германию, дошел до города Хемницы, где и встретил Победу. За боевые заслуги награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалью "За отвагу".

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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В 1948 году Михаил Константинович вернулся в Челябинск, женился, устроился на металлургический комбинат электриком в прокатный цех. Без отрыва от производства окончил металлургический техникум, став одним из первых его выпускников. Позже его назначили заместителем начальника цеха сетей и подстанций управления коммунального хозяйства комбината. Под контролем Резепина находилось все оборудование цеха, и за годы работы не произошло ни одного сбоя и тем более аварии.

Вместе с супругой Михаил Константинович воспитал троих сыновей, все они пошли по стопам отца и связали жизнь с ЧМК. Сейчас у юбиляра четверо внуков и один правнук.

Ветеран стал участником всероссийской акции "Лица Победы. Летопись подвига". Видеоролик с его рассказом о войне и Великой Победе войдет в электронную книгу воспоминаний, которую к 75-летию Победы готовит Росгвардия.

Общество История Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск 75-летие Победы Вторая мировая война

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