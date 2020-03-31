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31.03.2020 18:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Двух свердловчан накажут за выгул собак во время самоизоляции

Текст: Татьяна Воробьева

Сразу двое жителей закрытого города Новоуральск, которые должны были соблюдать режим полной самоизоляции, попали в поле зрения стражей порядка, когда выгуливали своих питомцев.

Фото: iStock
Жителя Ямала накажут за выгул собаки во время режима самоизоляции

Как рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, в первом случае нарушителем была женщина 1986 года рождения, вернувшаяся из Турции. Вторым - мужчина 1959 года рождения, недавно прилетевший с острова Тенерифе в Испании. Оба они должны были находиться дома, но вышли на улицу, выгулять собак.

"В отношении обоих составлены административные протоколы по части 1 статьи 19.4 КоАП РФ. Оба признали, что нарушили наложенное на них ограничение и с пониманием отнеслись к наказанию. Свои поступки объяснили тем, что якобы больше некому было вывести домашних животных на прогулку и пообещали впредь не нарушать режим до его окончания", - сообщил официальный представитель регионального полицейского ведомства.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Распространение коронавируса COVID-19

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