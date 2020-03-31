Своему правнуку ветеран войны Владимир Лямин недавно купил и подарил коллекционную копию памятной медали "В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне". Заказал через Интернет на сайте Монетного двора.

- Чтобы потомки помнили, - пояснил широкий жест при встрече с корреспондентом "РГ" 93-летний фронтовик. И, чуть смутившись, признался: - Дадут ли мне настоящую медаль, не знаю. Даже звания участника войны пришлось добиваться не один год через Москву.

История боевого пути жителя Каменска-Уральского Владимира Максимовича Лямина удивительна и не похожа на большинство рассказов о боях-сражениях. На фронт 18-летний красноармеец Лямин отправился с однокашниками в конце апреля 1945 года после обучения военному делу. Рассчитывали успеть повоевать в Германии, но эшелон вместо запада двинулся на восток. 9 мая 1945 года остановился на станции Ишим, всех новобранцев отправили для торжественного парада и салюта на городскую площадь, после чего новобранцы продолжили путь на Дальний Восток.

- Жаль, конечно: c 1942-го рвался на фронт отомстить фашистам за смерть братьев. Но приказ есть приказ: сказано - на восток, значит, так надо, - вспоминает ветеран.

Володя был в семье самым младшим, пятым братом. После того как старших забрали воевать, стал единственной опорой матери. Когда в дом пришли первые похоронки на братьев, 15-летний мальчишка задумал рвануть на фронт. Первый побег совершил с друзьями по школе. Три товарища-"мушкетера" собрали котомки с сухарями и пешком отправились в Свердловск, чтобы тайком пробраться в военный эшелон. Но через день беглецов поймали и вернули восвояси, пристыдив за "дезертирство" с трудового фронта.

Чтобы быть полезным в тылу, Володя Лямин пошел в ремесленное училище и начал вкалывать, как все. "Включен в трудовой резерв", - такой необычный штамп красуется на свидетельстве о рождении ветерана. Но в конце 1944-го пришло извещение о том, что последний, старший брат Василий пропал без вести, и парень отказался быть в резерве - пришел с ультиматумом в военкомат: забирайте в армию.

Военные действия летом 1945 года в Маньчжурии, когда Красная армия громила японские войска, долгое время не значились в учебниках истории Великой Отечественной войны. Непродолжительное, всего-то пару месяцев, советско-японское противостояние воспринималось как локальная спецоперация. Воспоминания Владимира Лямина о фронтовых буднях действительно отличаются от тех, что нашли отражение в художественных фильмах.

- Мы неделями по ночам шли по тайге, чтобы незаметно пробраться к противнику. Японцы превратили сопки в бронированные укрепления и сверху косили огнем всех, кто приближался. Саперы даже не могли их подорвать: на верхушку сопки уложили полтонны взрывчатки, так взрывом разнесло только землю - под ней оказался стальной бункер. Лишь с третьего захода удалось проделать брешь и ворваться внутрь, - рассказывает о своей войне Лямин.

И тут же достает из шкафа парадный пиджак с наградами, чтобы продемонстрировать первую, как он говорит, "настоящую" медаль "За победу над Японией". С одной стороны - профиль Сталина, с другой - историческая дата 3 сентября 1945 года. Конец Второй мировой.

По официальным данным, в краткосрочной советско-японской войне погибло более 36 тысяч советских воинов. После победы к СССР перешли Курильские острова и южная часть Сахалина. Но до 1995 года участники сражений на маньчжурском направлении официально не имели отношения к фронтовикам Великой Отечественной и к празднику Победы как бы были непричастны.

- Обидно, когда тебе официально отказывают в выдаче удостоверения участника войны. В середине девяностых я даже поехал в Москву в Министерство обороны со всеми военными документами, чтобы доказать: внес вклад в Победу. Прислушались, спустили распоряжение в наш военкомат. Но нехороший привкус остался, - признался ветеран.

Несмотря на это, обида в душе не затаилась. Фронтовик до сих пор ходит в школы, рассказывает о войне, вместе с ребятишками участвует в "Зарницах". Он один из лучших запевал на смотре строевой подготовки. Владимир Максимович уверен: пока живы свидетели и участники тех событий, они должны делиться воспоминаниями с молодежью.

- Мы - люди не прошлого, а настоящего и будущего, - сказал как-то фронтовик.

Три года назад Владимир Лямин, которому в то время уже исполнилось 90, сдал нормативы на золотой значок ГТО и до сих пор готов показывать пример молодежи в отжимании.

Тем временем

Недавно Владимир Лямин вместе с юными друзьями из школы № 20 снял и выложил в Интернет ролик о Великой Отечественной войне. А произошло это, кстати, после того как ему и еще двум десяткам каменских ветеранов в торжественной обстановке вручили памятную медаль в честь 75-летия Победы.

- Настоящую, - гордо подчеркнул в разговоре по телефону с корреспондентом "РГ" фронтовик и прислал видео, где он с земляками, как и положено, под рюмочку обмывает награду.