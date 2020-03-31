Курганца оштрафуют за фейк в соцсетях о количестве заболевших COVID-19

Тридцатилетний житель Кургана заплатит шраф в размере тридцать тысяч за то, что распространял в соцсетях ложную информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекций.

Фейк нашли в одном из популярных курганских пабликов сотрудники областного управления МВД. Мужчина в комментариях выдавал за правду заведомо недостоверные данный, тем самым будоража общественность.

Суд признал его виновным в административном правонарушении по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ "Злоупотребление свободой массовой информации". "Ему назначено наказание в виде штрафа в размере тридцати тысяч рублей", - передает пресс-служба УМВД области.