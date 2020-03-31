Ростех отправит аппараты ИВЛ в десять регионов

Курганская область оказалась в числе десяти регионов, которые Ростех оснастит аппаратами искусственной вентиляции легких и оборудованием для дыхательной терапии.

Как сообщается на официальном сайте Госкорпорации, медтехника предназначена как для взрослых, так и для детей, в том числе - новорожденных. Основной объем составят аппараты ИВЛ линейки SLE, предназначенные для поддержания оптимальных условий жизни новорожденных и детей весом до 20 килограммов.

Устройства применяются при реанимации, выхаживании и интенсивной терапии. Они обеспечивают полное или частичное замещение и поддержку дыхательной функции у пациентов.

Все оборудование выпускается на Уральском оптико-механическом заводе. Кроме Курганской области поставки медтехники запланированы в больницы Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, Иркутской, Волгоградской, Челябинской, Пензенской, Воронежской областей, а также Карачаево-Черкесии и Ставропольского края.