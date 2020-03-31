Курганские родители заплатят штраф, если их детей увидят на улице

Курганская областная дума установила штрафы за нарушение карантина для граждан и предпринимателей.

За нахождение несовершеннолетних без родителей или ответственных за них взрослых на улицах, стадионах, в парках, скверах, общественном транспорте, магазинах, кафе, организациях развлечений и досуга влечет штраф на граждан в размере от 500 до 1000 рублей, на должностных лиц - от 2000 до 3000 рублей, юрлиц и предпринимателей - от 10000 до 20000 рублей.

Изменения в региональный закон об административных правонарушениях приняты в связи с введением режима повышенной готовности, предусматривающего ограничение массовых мероприятий и соблюдения режима самоизоляции в целях снижения риска заражения окружающих новой коронавирусной инфекцией.