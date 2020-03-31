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31.03.2020 12:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Ямале у двух рабочих с газового промысла заподозрили COVID-19

Текст: Татьяна Воробьева

Двое мужчин отстранены от работы и госпитализированы с газового месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе - у них подозревают коронавирус.

Как передает пресс-служба предприятия "Газпром добыча Надым", работников доставили в инфекционное отделение Надымской больницы. "Оказано содействие в обследовании около 250 лиц, которые могли контактировать с ними", - подчеркнули в компании.

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Также сведено к минимум передвижение транспорта и персонала между поселком Пангоды и газовыми промыслами Медвежьего месторождения. Помещения будут продезинфицированы.

Добыча газа идет в штатном режиме.

"Двое пациентов Пангодинской больницы с предварительным диагнозом ОРВИ в связи с ухудшением их состояния переведены в инфекционное отделение Надымской ЦРБ", - подтверждает оперативный штаб ЯНАО.

Для снижения риска потенциального распространения инфекции в населенном пункте сейчас устанавливаются все, кто был в контакте с заболевшими. "Жителям поселка Пангоды рекомендовано оставаться дома в режиме самоизоляции", - попросил окружной департамент здравоохранения.

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