Предпринимателям минимизировали региональные налоги

Тюменские власти объявили о пакете мер по поддержке бизнеса стоимостью 3 миллиарда рублей. Иные из них можно назвать беспрецедентными для субъектов РФ.

В России до последнего времени максимальная ставка налога для предприятий с упрощенной системой налогообложения составляла 15 процентов. В Тюменской области уже много лет она втрое меньше, а теперь снижается до одного процента. Проект поправок в закон в понедельник отправлен в местный парламент, ожидается, что депутаты утвердят документ в самое ближайшее время. Как и предложение по условной стоимости - рубль в год - патента для тех, кто платит налог на вмененный доход.

Полностью освободят от уплаты транспортного и имущественного налогов отрасли, по которым коронавирус ударил с наибольшей силой. Вчера в тюменском правительстве перечислили их: авиационные и автомобильные перевозки, туризм, гостиничный сервис, общепит, бытовые услуги, выставочная деятельность, культура и досуг, физкультура и спорт, дополнительное и негосударственное образование. Плюс ко всему - отсрочка до конца 2021 года по арендным платежам государственного и муниципального имущества. В общей сложности малый и средний бизнес небольшого по численности населения сибирского региона (около полутора миллионов жителей) выиграет около трех миллиардов рублей. Бюджет соответственно их потеряет. И готов, судя по всему, потерять еще несколько миллиардов с целью предотвращения банкротств и увольнений работников. В областной торгово-промышленной палате сообщили, что в последующем в числе прочего власти объявят о преференциях в сфере коммунальных услуг.