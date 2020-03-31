С понедельника свыше двухсот студентов и ординаторов Тюменского медуниверситета еженедельно приходят в больницы города, отозвавшись на призыв профильного департамента правительства области помочь врачам справиться с повышенной нагрузкой в условиях пандемии. Добровольческая смена длится четыре часа. Помимо этого, большая группа студентов вуза дежурит в штабе помощи маломобильным и пожилым людям.

Тем, кому за 65, выходить за порог своего жилища нельзя, так что немало тюменцев, в первую очередь одиноких, нуждаются в помощи в приобретении продуктов, лекарств, корма для животных, в оплате услуг, решении каких-то неотложных бытовых проблем. Ежедневно волонтеры, преимущественно молодые люди старше 18 лет, выполняют десятки таких заявок, и их количество день ото дня растет. Стоимость товаров оговаривается по телефону. Оплатить покупки можно онлайн-переводом либо наличными после доставки. Заявки принимают по телефону горячей линии 8-800-200-34-11.

Кстати, на этой неделе по просьбе ОНФ из Москвы в Тюмень доставили 16 тысяч медицинских масок для волонтеров.