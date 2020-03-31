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31.03.2020 19:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Некогда размышлять

Текст: Ольга Штейн (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 70(8124)
Житель Каменска-Уральского спас из горящей квартиры двух бабушек. Пожар случился днем: загорелась трехкомнатная коммуналка на первом этаже двухэтажки на улице Центральной.
Алексей помог выбраться из горящей квартиры двум пожилым соседкам. Фото: Пресс-служба МЧС России по Свердловской области Алексей помог выбраться из горящей квартиры двум пожилым соседкам. Фото: Пресс-служба МЧС России по Свердловской области
Алексей помог выбраться из горящей квартиры двум пожилым соседкам. Фото: Пресс-служба МЧС России по Свердловской области

- Я только пришел домой после смены. Постучали соседи, говорят: в доме пожар, - вспоминает Алексей Салонин.

Алексею 33 года, работает в службе ритуальных услуг, вместе с женой и двумя сыновьями живет в квартире рядом. Когда услышал про возгорание, сначала выбежал в коридор - помещение оказалось окутано черным дымом, затем на улицу. Видит: в окне бушует пламя. Алексей знал, что это квартира двух старушек, он часто им помогал. Через форточку залез в комнату и стал продвигаться ползком.

- Бабу Таню я нашел на кухне, по голосу. Она надышалась дымом, была черная, как кочегар! - рассказал "РГ" Алексей.

Салонин вывел соседку на лестничную клетку и отправился на поиски бабы Любы, которая с трудом передвигалась и вряд ли самостоятельно смогла бы эвакуироваться.

Фото: iStock
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Бабушке Любе повезло: дверь в комнату была закрыта, что препятствовало проникновению дыма. Алексей нашел ее возле окна и помог выбраться до приезда пожарных.

Спасенным дамам 71 год и 67 лет. С места ЧП их забрали родственники, ехать на скорой в больницу они не захотели.

Пожарные справились с огнем за пять минут, площадь возгорания - десять квадратных метров. Причина банальная: неосторожность при курении. Виновник пожара - мужчина, обитавший в третьей комнате, - скончался.

- Главное управление МЧС России по Свердловской области рассматривает вопрос о награждении Алексея Салонина, - сообщили в ведомстве.

- Я даже не задумывался, опасно лезть в горящую квартиру или нет. Некогда было размышлять. Раньше никого не приходилось спасать, даже неловко как-то, что меня хотят наградить, - признается Алексей.

Происшествия ЧП Пожары Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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