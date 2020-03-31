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31.03.2020 10:47
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Челябинской области введен второй пакет мер поддержки бизнеса

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

На Южном Урале приняты новые решения о поддержке сфер бизнеса, наиболее пострадавших от спада в период пандемии коронавируса. Снижено налоговое бремя для малых предприятий, а в помощь челябинской "Территории бизнеса" дополнительно направлены 290 миллионов рублей, сообщил во вторник на брифинге в правительстве региона глава региона Алексей Текслер.

- В регионе на 2020 год снижаются ставки по упрощенной системе налогообложения по доходам - с 6 до 1 процента, по объекту "доходы минус расходы" - с 10 до пяти процентов, - сообщил Алексей Текслер. - В два раза снижается нагрузка по ЕНВД - с 15 до 7,5 процента. Это минимальный порог, предусмотренный федеральным законодательством, и мы им воспользуемся. "Обнуляем" до одного рубля стоимость патента для индивидуальных предпринимателей. Это коснется 20 тысяч микро- и малых предприятий региона.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Принято решение о докапитализации фонда микрокредитования и гарантийного фонда на 290 миллионов рублей. Эти деньги получит "Территории бизнеса" для льготного кредитования предпринимателей. В частности принято решение о предоставлении льготных займов на сумму до трех миллионов рублей под один процент годовых (ранее - шесть процентов - Ред.) с отсрочкой первого платежа по основному долгу на шесть месяцев. Для всех предприятий, кто уже получил микрозаймы, условия их представления будут пересмотрены.

Всем желающим воспользоваться мерами государственной поддержки власти ставят одно условие - сохранение рабочих мест. По расчетам властей кредитами смогут воспользоваться не менее 250 предприятий с тремя тысячами работников.

Для тех, кто намерен заключить так называемый "социальный контракт", меры поддержки будут увеличены с 30 до 80 тысяч рублей, что также должно увеличить количество участников программы.

- Это далеко не исчерпывающий и последний перечень мер поддержки, - подытожил глава региона. - Рассматривается возможность снижения имущественного, транспортного и сельскохозяйственного налога.

Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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