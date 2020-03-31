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31.03.2020 16:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В ямальском колледже начали шить защитные маски

Текст: Анна Шиллер
Жители Ноябрьска, как и многих других городов, столкнулись с тем, что средств индивидуальной защиты в аптеках практически не осталось. Ямальцы решили их изготавливать самостоятельно. Так, в колледже профессиональных и информационных технологий мастера производственного обучения начали шить маски, чтобы бесплатно обеспечивать ими сотрудников, студентов и горожан.
Фото: Пресс-служба Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий Фото: Пресс-служба Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий
Фото: Пресс-служба Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий

Сегодня на поточном производстве, которое появилось всего неделю назад, занято семь преподавателей колледжа. Инициатором социального проекта стала его администрация, она закупила необходимые расходные материалы и новое оборудование для швей. Мастера, в свою очередь, разработали виды масок для многоразового использования: из медицинской марли и бязи.

- Вначале нас работало пятеро, и мы выпускали 50 масок в день. Сегодня их число увеличилось в три раза. Нашими изделиями уже пользуются интерны колледжа, которые проходят практику в поликлинике города, педагоги и студенты. Также недавно поступило два крупных заказа от местной транспортной компании и ноябрьской больницы, ей требуется пять тысяч масок, ‒ рассказывает мастер производственного обучения Вера Адамайтес.

Фото: Владислав Двоеглазов/РГ
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На днях глава Ноябрьска Алексей Романов оказал финансовую помощь некоммерческому проекту образовательного учреждения, которая покроет стоимость расходных материалов, ‒ маска обходится в 20 рублей без учета трудовых затрат. Сейчас производство наращивает мощности: в колледже создали второй пошивочный цех, где мастера будут работать в две смены.

Когда защитные маски получат все сотрудники и обучающиеся, включая членов их семей, производство сможет выполнять остальные заказы. Желающих приобрести продукцию колледжа уже целый город, но пока ее выдают лишь посетителям: рядом с каждым учебным корпусом находятся пункты с масками и средствами гигиены для рук. Первыми среди горожан изделия получат водители общественного транспорта, медсестры и врачи.

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