По решению регионального оперативного штаба, в Курганской области введен режим самоизоляции для всех неработающих в эти дни граждан.

Это означает, что жители региона должны соблюдать определенные меры профилактики и ограничения. А именно: выходить из квартиры только в случае обращения за неотложной медицинской помощью, если есть прямая угроза жизни и здоровью, если их не освободили от служебных обязанностей и надо ехать на работу, нужно сходить в магазин или аптеку, вынести мусор. Выгуливать домашних животных необходимо на расстоянии, не превышающем сто метров от места проживания.

Кроме того, вводится режим социальной дистанции - держаться на расстоянии полутора метров друг от друга. Исключением станут поездки в такси.

Также с 9 часов утра 1 апреля в Кургане запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта на ряде центральных улиц. Это сделано в целях предупреждения возникновения и распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Запрет будет действовать до принятия постановления о его отмене.

Напомним, накануне ограничительные меры ввели в Москве и Московской области. Всего режим самоизоляции из-за коронавируса объявлен в 48 регионах России.