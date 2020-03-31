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31.03.2020 21:30
Рубрика: Экономика

Три корочки хлеба

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Неделя № 70(8124)
Многие в наше время запаслись продуктами впрок. Но не вся еда выдерживает срок хранения. Что делать, чтобы ничего не испортилось? Три простых рецепта.

Сухарики и гренки

Если у вас остался хлеб и он черствеет, можно приготовить из него три простых блюда. Соленые сухарики - подходит для черного и ржаного хлеба. Нужно нарезать хлеб на квадратики, посыпать солью и подсушить в духовке. Сладкие сухарики - для белого хлеба. Только его следует посыпать сахаром, можно и корицей. Также полезно вспомнить рецепт гренок: черствеющий хлеб окунуть в молоко, затем - в яйцо и поджарить с двух сторон на сковородке. Соль и специи - по вкусу.

Фото: Сергей Николаев
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Оладушки из каши

Если после завтрака дома осталась овсяная каша, из нее получатся оладушки. В кашу вбивается два яйца, добавляется соль, сахар, мука и растительное масло. И можно их жарить. Манная каша, рисовая и другие также вполне годятся для того, чтобы на следующий день вся семья лакомилась оладушками. Если осталось пюре, то по такому же рецепту из него можно приготовить картофельные котлетки.

Штормяга

Любимое блюдо моряков. Альтернатива пицце. Остатки еды крошатся в миску. Это могут быть помидоры, кусочки сыра, колбасы и мяса, черный хлеб - все, что ваша фантазия пожелает. Все это заливается яйцом и жарится на сковороде. Главный секрет успешной штормяги в том, что ее хорошо делать вместе с детьми. Доказано - они очень любят это блюдо.

А десерт?

Лучший десерт - фруктовый салат. Это на тот случай, если вы закупились фруктами, а они перезревают. Можно, конечно, и пирог испечь с ними. Это и полезнее - сейчас рекомендуют, чтобы продукты проходили тепловую обработку. Но если нет времени на выпечку - можно просто все аккуратно нарезать, а для красоты сделать шапочку из взбитых сливок.

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