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31.03.2020 16:05
Рубрика: Общество

Россияне признают поправку о медпомощи самой важной в Конституции

Текст: Ксения Воронцова

Подавляющее большинство россиян (95%), как и неделю назад, самой важной поправкой, которая может быть внесена в Конституцию России, называют закрепление гарантии доступности и качества медицинского обслуживания. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

На втором месте на этой неделе - обязательная ежегодная индексация пенсий, ее отметили 91% респондентов, обратной точки зрения придерживаются 6%.

Также опрошенные (88%) говорят о значимости создания условий для экологического образования граждан и воспитания экологической культуры, лишь 9% не согласны с этим утверждением.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Далее, по мнению наших сограждан, - признание культуры России как уникального наследия многонационального народа (87%), об обратном сообщили 10%. При этом доля россиян, выделяющих поправки о защите животных и формировании ответственного отношения к ним, за неделю выросла с 85% до 86%, а число тех, кто это не поддерживает, снизилось на 2 процентных пункта, до 11%.

Среди вносимых изменений, касающихся политической сферы, более половины респондентов (65%) самым важным считают снятие ограничений для занимавшего или занимающего должность президента РФ на участие в следующих выборах главы государства. Этот показатель за 7 дней вырос на 4 процентных пункта.

При этом 57% россиян заявили, что лично поддерживают такое нововведение, на прошлой неделе об этом заявляли 51% наших соотечественников.

Внимание опрошенных привлекла и поправка о создании единой системы публичной власти, ее отметили 64% (против 57% неделей ранее), иначе думают 21% россиян.

Кроме того, 55% говорили о расширении функций Государственной Думы и наделении депутатов полномочиями утверждать заместителей председателя правительства РФ и федеральных министров. Не согласны со значимостью этой поправки 33%.

Чуть больше половины (53%) заявили о важности расширить полномочия Совета Федерации, дать сенаторам право участвовать в назначении силовых министров и прокуроров, а также судей ключевых инстанций. При этом доля поддерживающих выросла с 47% за семь дней. Сейчас противоположного мнения придерживается 34%.

40% респондентов выделяют пункт о том, что местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город, кроме столицы, не согласны с ними 49%.

Общество Соцсфера Социология Изменения в Конституцию РФ

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