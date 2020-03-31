РЖД снизили глубину продаж билетов на поезда до 45 суток

Железнодорожные билеты на поезда дальнего следования будут продавать за 45 суток до отправления поезда, сообщили в компании "Российские железные дороги" (РЖД).

"Учитывая тенденцию снижения пассажиропотока и увеличения количества возвращаемых билетов в связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать свои путешествия, холдингом "РЖД" принято решение об уменьшении глубины продажи билетов на поезда дальнего следования, отправляющиеся с 29 июня 2020 года", - говорится в сообщении компании.

С 2016 года РЖД начала продавать билеты на поезда дальнего следования за 60 суток до отправления поезда, с 10 декабря 2017-го - за 90 суток, а с 1 апреля 2019-го на некоторые поезда - за 120 суток.

Сейчас глубина продаж вновь возвращена к нормативным значениям, то есть проездные документы оформляются не позднее 45 суток до даты отправления поезда, пояснили в РЖД.

Прежние условия продажи билетов будут возвращены после снятия ограничений, связанных с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, когда пассажиры смогут свободно планировать свои путешествия, отметили в компании.