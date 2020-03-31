Новости

Видео: попытались поднять перевернувшийся джип, но что-то пошло не так 13:01
Аферисты обокрали сидящего на карантине актера Алексея Жеребцова 13:00
Болгария отложила вступление в еврозону из-за коронавируса 12:56
Курганца оштрафуют за фейк в соцсетях о количестве заболевших COVID-19 12:52
Лукашенко заявил об отсутствии оснований для переноса президентских выборов 12:51
Под Калининградом обнаружили три авиабомбы времен войны 12:50
Украина может ослабить карантин, чтобы спасти экономику 12:47
На Среднем Урале подтвердили COVID-19 еще у девяти человек 12:47
Москвичей призвали не сдавать в аренду собак для выхода из дома 12:46
Управляющие компании Москвы могут получить лицензии дистанционно 12:46
В Пензе скончался 75-летний мужчина с коронавирусом 12:45
Семья из 17 человек заразилась коронавирусом на похоронах бабушки 12:42
Курганские родители заплатят штраф, если их детей увидят на улице 12:42
В Удмуртии ввели режим самоизоляции 12:39
Главой контрразведки MI5 в Британии стал куратор по "делу Скрипалей" 12:31
В Якутске выпишут первого выздоровевшего от коронавируса 12:25
В Сочи число туристов сократилось до 12,5 тысячи человек 12:25
Нижегородка предстанет перед судом за отравление школьников 12:25
Республика Коми перешла на режим самоизоляции 12:25
Почему российский истребитель пятого поколения назвали Су-57 12:25
На АЭС "Фукусима" возникла новая проблема с радиацией 12:24
В Чебоксарах отца осудили на пять лет за избиение дочери ремнем 12:24
В Испании ограничили число родственников на похоронах 12:21
В Red Bull предлагали специально заразить пилотов коронавирусом 12:21
В Австралии резко увеличили штрафы за несоблюдение самоизоляции 12:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
31.03.2020 12:42
Рубрика: В мире

Семья из 17 человек заразилась коронавирусом на похоронах бабушки

Текст: Андрей Васильев

Семья Брукс из Великобритании на себе испытала всю опасность коронавирусной пандемии. Двое членов их семьи скончались от инфекции, а после похорон коронавирусом забелели практически все оставшиеся в живых родственники.

Фото: Reuters
"Ювентус" может продать Роналду из-за коронавируса

86-летняя британка Шейла Брукс скончалась 9 февраля от СOVID-19. Ее похороны, а также церковная служба состоялись лишь две недели назад, и на них присутствовало большинство членов ее большой семьи, сообщает metro.co.uk. Через несколько дней после похорон ее 65-летняя племянница заболела коронавирусом и была доставлена в больницу королевы Елизаветы в Бирмингеме, где скончалась всего через день. Причем, по злой иронии судьбы, она умерла в той же палате, где и ее тетя.

По словам ее сына Карла, у матери до этого не было проблем со здоровьем. "Внезапно она стала много кашлять, сильно задыхаться, у нее проявлялись все традиционные симптомы коронавируса. Мне удалось поговорить с ней по телефону, когда мой папа добрался до больницы, и все, что она хотела, - чтобы я приехал. Но я не успел", - сказал Карл Нельсон, добавив, что ее внезапная смерть показывает, как молниеносно может развиться COVID-19.

В Red Bull предлагали специально заразить пилотов коронавирусом

Вскоре еще 16-ти членам семьи, которые присутствовали на похоронах и церковной службе, был поставлен диагноз коронавирус. Семья предупреждает людей о важности соблюдения правил карантина, прежде всего самоизоляции. "Скорость, с которой вирус действует, феноменальна, и то, насколько он опасен, нельзя недооценивать. Все, пожалуйста, следуйте советам. Оставайтесь дома, будьте в безопасности", - сказал Карл Нельсон, добавив, что его семья создала благотворительный фонд, средства от которого будут поступать на лечение заразившихся коронавирусом в Британии.

В мире Европа Великобритания Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Умер драматург Леонид Зорин
Госдума одобрила снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса
В России 26 регионов ввели режим самоизоляции
Курс доллара на открытии торгов опустился ниже 79 рублей
Шпицберген. Как складываются отношения России и Норвегии вокруг архипелага
Как МИД и посольства информируют россиян о вариантах возвращения домой